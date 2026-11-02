Santa María del Campo Rus celebra la entrega solidaria de dos obras de Antonio Ferri para financiar la rehabilitación

Archivo - Convento de Santa María del Campo Rus. - HISPANIA NOSTRA - Archivo

CUENCA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Convento de Santa María, dedicada a la recuperación del Convento Trinitario de Santa María del Campo Rus (Cuenca), ha informado de la salida a subasta solidaria dos obras del pintor valenciano Antonio Ferri, nacido en Ontinyent y criado en Bocairent, donadas por uno de sus socios, amigo personal del artista.

Según ha informado la Asociación, todo lo que se recaude se destinará a recuperar el Convento, fundado en 1564, que vio nacer la vocación musical de Carlos Patiño, maestro de la Real Capilla de Felipe IV, y que en la actualidad, con su crucero derrumbado y a la intemperie, figura en la Lista Roja del patrimonio en peligro.

La primera pieza que saldrá a subasta de Antonio Ferri, uno de los pintores valencianos con más proyección internacional, será 'Ángel', una obra a la serie que Ferri pintó tras el redescubrimiento de los ángeles músicos renacentistas que permanecieron siglos ocultos sobre la bóveda del altar mayor de la catedral de Valencia, uno de los grandes hallazgos del patrimonio valenciano.

Antonio Ferri, de la Vall d'Albaida al mundo Ferri es uno de los pintores valencianos con más proyección internacional: expuso en Dinamarca y en Estados Unidos desde los años setenta, y su obra ha recorrido caminos muy distintos, de la luz del Quattrocento italiano a la energía del gesto y, finalmente, a la abstracción que le ha dado fama fuera de España. En ella, una figura de rostro sereno y alas doradas, construida como un mosaico de tonos ocres sobre un cielo azul.

La segunda será 'El pájaro de fuego', obra abstracta, firmada y dedicada por el autor como homenaje al ballet de Igor Stravinsky: un estallido de naranja incandescente que se abre paso entre formas oscuras, de la etapa abstracta que ha llevado su nombre por medio mundo

Particulares, coleccionistas, galerías e instituciones pueden enviar su oferta hasta el 30 de noviembre de 2026. El precio de salida es libre.

La Asociación facilitará más fotografías a quien las solicite y ofrece la posibilidad de ver las obras en persona.

Toda la información se puede seguir en Instagram, en @conventosantmaria.