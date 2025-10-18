Sara Simón reivindica el avance de la Junta con empresas y entidades para crear Espacios Libres de Discriminación

GUADALAJARA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha defendido la interseccionalidad en las políticas de igualdad y de diversidad, refiriéndose a medidas en las que el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando como la creación de Espacios Libres de Discriminación gracias al acuerdo con empresas y entidades.

"El trabajo es uno de los espacios en los que pasamos más tiempo en nuestra vida y, por tanto, queremos que esos espacios sean también espacios donde las personas que sufren dobles y triples discriminaciones encuentren su lugar seguro", ha avanzado la consejera.

Simón se ha expresado así, durante su visita a la IV Feria Provincial Intercultural 'Marchamalo entre Culturas', organizada por el Ayuntamiento de Marchamalo, en la que más de 20 asociaciones que representan a doce nacionalidades se dan cita para dar a conocer diferentes culturas del mundo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Simón ha puesto en valor el trabajo que algunos consistorios de la región, como el de Marchamalo, realizan en favor de la diversidad y ha explicado que la Consejería de Igualdad se volverá a reunir "próximamente" con la Federación de Municipios y Provincias para conocer su voluntad de participar o no en la creación de la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad de Castilla-La Mancha.

"Queremos una amplia alianza social en favor de la diversidad porque, parafraseando al presidente García-Page durante el Debate sobre el Estado de la Región, la diversidad es la mayor manifestación de la libertad humana", ha asegurado la consejera, al recordar que "todos tenemos que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, pero todos y cada una de las personas tenemos nuestras características y nuestras diferencias y eso es lo que nos enriquece".

La titular de Igualdad ha enmarcado tanto la futura Red como la configuración de Espacios Libres de Discriminación, a través de convenios con empresas y entidades, en la legislación estatal y autonómica en favor de la interseccionalidad y la diversidad y en el especial impacto del racismo y la xenofobia tanto en las mujeres como en la población LGTBI.

"En Castilla-La Mancha vamos a combatir la cultura del odio y vamos a proteger a las mujeres y a la población LGTBI de la situaciones de discriminación múltiple que sufren ante situaciones de racismo y xenofobia", ha enunciado la consejera, acompañada por el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. También por el Comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero; la directora general de Infancia y Adolescencia del Gobierno regional, Inmaculada Tello y la subdelegada del Gobierno de España, Susana Cabellos, entre otras autoridades locales y provinciales.

El municipio de Marchamalo ha celebrado, este sábado, su IV Feria Intercultural Provincial en la que han participado 12 países del mundo, con una importante presencia de la cultura latinoamericana, junto a países como Rumanía, Bulgaria y Marruecos, y un reconocimiento especial para Ucrania y Palestina, con una llamada a la paz.