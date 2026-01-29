Sara Simón valora positivamente "que se abran canales de debate" tras la reintroducción del Consejo Feminista del PSOE

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara SImón, durante la rueda de prensa. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha y secretaria de Política municipal de la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha valorado como "bueno" que se "abran canales de comunicación, que se abran canales de debate" tras la reactivación del Consejo Feminista del PSOE anunciada este miércoles.

El Consejo Feminista del PSOE es un órgano consultivo formado por expertas en igualdad y derechos, cuyo reestablecimiento irá compañado de la revisión y mejora del órgano antiacoso de la formación socialista, tras las denuncias internas recibididas en los últimos meses de 2025.

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa destinada a informar de la nueva Red Amparo para hacer frente a la violencia sexual en Castilla-La Mancha, la consejera ha reconocido que no cuenta con "mucha información al respecto". Sin embargo, ha valorado que la apertura de canales "en este momento más que nunca creo que es más necesario".

Simón ha valorado que es imprescindible que se haga "una reflexión sobre todo lo que ha pasado" en el PSOE, así como pensar "en cuáles son las mejores medidas para bueno avanzar hacia un futuro donde desde luego algunas cosas estén un poco más claras".