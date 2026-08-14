Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de C-LM reclaman prevención ante incendios

Incendio de Guadalajara. - COSITAL

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha (Cosital) ha reclamado políticas de prevención ante los incendios forestales, tras los casos de las últimas semanas.

Según el Colegio Oficial, la lucha contra el fuego debe comenzar mucho antes de que se produzca una emergencia, mediante una adecuada planificación, una gestión continuada del monte y una mayor implicación de quienes mejor conocen el territorio, según ha trasladado a través de un comunicado este viernes.

El presidente de Cosital Castilla-La Mancha, Rafael Santiago, considera que una de las principales lecciones que dejan los incendios de este verano es la importancia de escuchar a quienes viven en el medio rural.

"Quien conoce realmente la geografía del terreno y quien ha luchado durante toda su vida contra estos incendios, no los de esta generación sino los que ha habido siempre, son la gente de los pueblos. Hay que contar con ellos", afirma.

Para Santiago, el conocimiento acumulado por vecinos, agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural constituye un recurso imprescindible para diseñar estrategias eficaces de prevención y gestión forestal, al tratarse de las personas que mejor conocen la orografía, los accesos, la evolución del monte y el comportamiento histórico de los incendios en cada zona.

El presidente de Cosital CLM subraya igualmente que, una vez declarado un gran incendio, la capacidad de actuación se reduce considerablemente.

"Cuando un incendio de estas características ya se ha desencadenado, hay muchos factores que no somos capaces de controlar, como el viento o las condiciones meteorológicas. Sin embargo, las tareas de prevención sí dependen de nosotros y esas se realizan durante todo el año", señala.

PLANES ADAPTADOS A LA REALIDAD DEL MEDIO RURAL

A partir de esta experiencia, Cosital Castilla-La Mancha plantea revisar los instrumentos de planificación preventiva para adaptarlos a la realidad de los municipios de menor población, muchos de los cuales disponen de recursos técnicos y económicos muy limitados.

Así, Rafael Santiago considera que la elaboración de los planes de prevención puede abordarse desde una perspectiva supramunicipal.

"Parece razonable que un documento tan complejo y costoso como un plan de prevención de incendios forestales no se limite a un solo municipio, sino que pueda elaborarse para una comarca o para agrupaciones de municipios", explica.

El Colegio entiende igualmente necesario que las administraciones continúen impulsando líneas de ayuda tanto para la redacción de estos planes como para la ejecución de trabajos de silvicultura preventiva, insistiendo en que estas actuaciones deben mantenerse de forma estable y continuada, y no responder únicamente a situaciones de emergencia.

"No hablamos de actuaciones para un año. Se trata de cambiar la manera de cuidar el territorio mediante una estrategia sostenida en el tiempo", resume Santiago.

Dentro de ese compromiso con la prevención, el Observatorio de Medio Ambiente de Cosital Castilla-La Mancha ha elaborado y distribuido entre los secretarios, interventores y tesoreros de administración local una guía práctica en la que se identifican los distintos planes de emergencia que pueden corresponder a cada ayuntamiento y las obligaciones que deben asumir en función de sus características.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el trabajo de los responsables municipales y contribuir a que las entidades locales dispongan de herramientas que permitan mejorar su preparación frente al riesgo de incendios forestales.

"Todas las medidas son bienvenidas, pero si hay una especialmente importante es la prevención", concluye Rafael Santiago.