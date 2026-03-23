Bajo secreto de sumario el hallazgo del cadáver calcinado en Almadén

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha manifestado este lunes que las actuaciones en torno al hallazgo del cadáver calcinado de una persona el pasado sábado en el paraje conocido como Arroyo del Avilero de Almadén, se encuentran bajo secreto de sumario.

A preguntas de los medios, antes de clausurar el acto institucional de la Aemet con motivo del Día Meteorológico Mundial en Toledo, Sabrido ha lamentado no poder aportar más datos sobre este hecho, aunque sí ha señalado que no hay información sobre la identificación del cadáver.

Del hallazgo se dio aviso a las 10.17 horas del pasado sábado, según indicaron fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Policía judicial y servicios de criminalística de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación tras el hallazgo del cuerpo, cuyo estado hacía imposible su identificación, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil.