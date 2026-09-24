El sector agrario y ganadero afectado este verano por el incendio de La Mierla contará con 3,2 millones de la Junta

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha visitado el arreglo de caminos que se desarrolla en la localidad de El Ordial. - JCCM

GUADALAJARA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural va a destinar 3,2 millones de euros para apoyar al sector agrario que se vio afectado este verano por el incendio de La Mierla en la Sierra Norte de Guadalajara. De este importe, 2 millones son para los agricultores y ganaderos afectados y 1,2 millones se está destinando a la reparación de caminos rurales.

"Estos 3,2 millones se engloban en los 22 millones de euros que el Gobierno regional está destinando a la reconstrucción de la zona afectada" tal como ha indicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha visitado el arreglo de caminos que se desarrolla en la localidad de El Ordial, junto a la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, el alcalde de la localidad, Bernardino Domingo, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Santos López, y representantes de Tragsa.

Comenzando por el arreglo de las vías rurales, Julián Martínez Lizán ha explicado que "estamos siendo lo más ágiles posible, porque entendemos que la situación así lo requería".

Para ello, a través de Tragsa se están reparando 57 kilómetros de caminos, que corresponden a 28 municipios y núcleos de la Sierra Norte. Para acelerar las actuaciones y reducir los desplazamientos de maquinaria, se han establecido cuatro zonas de trabajo en las que están operando cuatro equipos, uno en cada una de ellas.

Cada equipo dispone de su propia maquinaria y, además, hay material que se usa de forma compartida. Una vez finalizadas estas actuaciones, se van a arreglar otros 5 caminos afectados, también en la provincia de Guadalajara, por el incendio de Selas.

"La planificación que hemos hecho es flexible y se va ajustando al estado real de cada tramo, a la accesibilidad, a la meteorología y a las necesidades de los municipios. Actualmente, hay 14 caminos terminados y otros 4 en ejecución. La previsión es que los trabajos hayan acabado este otoño", ha detallado Julián Martínez Lizán.

AYUDAS DIRECTAS A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS AFECTADOS

Respecto a las ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados, el Consejo de Gobierno ha aprobado dos líneas específicas, en ambas se incluye a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios de La Mierla y Selas.

La primera, contempla un coste unitario por cada hectárea de cultivo o cabeza de ganado afectada que asciende en el caso de los cereales a 600 euros por hectárea; en el de los leñosos a 3.700; para el ovino-caprino es de 421 euros; para el bovino-equino asciende a 4.050 euros y, por último, para el sector apícola la ayuda asciende a 70 euros por colmena.

La segunda línea prevé un importe para compensar los daños derivados de la pérdida o inutilización de pastos, subvencionando el coste de la alimentación animal desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 31 de marzo del 2027. "Esta línea es la que más impacto tiene por la gran afección en la superficie de pastos que servían como base de alimentación del ganado", ha dicho Martínez Lizán, que ha dado cuenta de que el cálculo de la ayuda se hace en base a los costes unitarios. En este caso, el importe máximo de las ayudas no podrá superar los 60.000 euros por persona beneficiaria.

"Estas medidas son imprescindibles para apoyar a los agricultores y ganaderos que han sufrido las consecuencias del incendio y que van a contribuir a recuperar la actividad agraria y ganadera de esta comarca. El compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido real desde el primer momento y este camino es el ejemplo de que se está cumpliendo", ha puntualizado el consejero.

"NO PODEMOS SER SIEMPRE LA CUENCA CEDENTE"

A preguntas de la prensa acerca de la petición de Madrid sobre la utilización de los derechos de agua del río Sorbe, el consejero ha indicado que, en primer lugar, la prioridad del Gobierno regional "es garantizar los recursos hídricos para todos los ciudadanos y todas las zonas de Castilla-La Mancha".

"No vamos a cuestionar que Madrid pueda pedir agua para sus ciudadanos, ya están utilizando agua del Sorbe, lo que no entendemos es que haya que ir a una planificación en la que se garantice un volumen total de 50 hectómetros cúbicos, ya que eso tiene unas consecuencias directas en la zona de la cuenca, donde no están garantizados en este momento los derechos de presente y futuro de desarrollo de Guadalajara", ha apuntado.

Además, ha destacado la incidencia que puede tener a nivel político ya que hoy mismo el Partido Popular y Vox en Guadalajara han votado en contra de una hacer una petición a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que se garantice la disponibilidad de agua en este territorio; y ha incidido en que "no entendemos a quién quieren defender, si al territorio de la cuenca o al territorio fuera de Castilla-La Mancha".

En este contexto, ha recordado que Alberto Núñez Feijoo, que está hoy en Guadalajara, "tiene una oportunidad única para manifestar la posición del Partido Popular sobre el interés de las necesidades hidráulicas de Castilla-La Mancha y, sobre todo, de los ciudadanos de Guadalajara. Esperemos que la sensatez impere en estas cuestiones porque es fundamental que los territorios donde el agua está presente dentro de las cuencas tengan asegurada su garantía de utilización presente y futura".

Por último, ha afirmado que "no podemos ser siempre la Comunidad Autónoma que, exclusivamente, esté cediendo agua a otros territorios porque evidentemente tenemos los mismos derechos que todo el mundo para poder seguir creciendo y para desarrollarnos."