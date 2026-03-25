El sector agroalimentario de Castilla-La Mancha tiene su próxima cita en el mes de junio en Seúl (Corea del Sur)

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM - Archivo

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector agroalimentario de Castilla-La Mancha va a acudir a 'Seoul Food&Hotel', que es la principal feria de alimentos y bebidas de Corea del Sur y es reconocida por su importante presencia profesional, su alta calidad y su alcance global. Esta muestra es uno de los eventos más grandes de la industria alimentaria en Asia y atrae a los principales compradores internacionales y líderes del sector. Se celebrará del 9 al 12 de junio de 2026 en Seúl.

Así lo ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el transcurso de su visita a la feria de productos de alimentación, 'Alimentaria', que se celebra en Barcelona y en la que la región cuenta con 58 empresas del sector, 18 de ellas bajo la marca 'Campo y Alma'. "Nos apetece mucho estar allí porque es un mercado con un altísimo poder adquisitivo de Asia", ha agregado.

García-Page ha destacado la importancia que para el sector agroalimentario de la región tiene la feria 'Alimentaria', subrayando, a su vez, que de la alimentación es "un sector que es de vital importancia para Castilla-La Mancha". Asimismo, ha presumido de que "somos una gran despensa y no hacemos sino crecer en exportación en todos los mercados, lo cual pone de manifiesto dos cosas: que tenemos capacidad de expansión y que además cada día se mejora más en calidad".

El presidente, que ha significado que esta Comunidad Autónoma tiene productos de alto standing, de primera calidad en muchas de las líneas de producción, así como muchos líderes en calidad y en producción, ha explicado que antes del verano va a defender, en Bruselas, la incorporación de jóvenes a la agricultura. "La mayor amenaza del campo consigo mismo la tiene en que no se incorporen jóvenes, en que no haya renovación, en que se agoten las explotaciones, y esto es algo que Europa se está tomando y se tiene que tomar todavía más en serio".

Del mismo modo ha reivindicado la rectificación "por completo del proyecto de Política Agraria Comunitaria que ha presentado la Comisión".

El presidente de Castilla-La Mancha, que ha estado acompañado en el recorrido por la muestra, por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha considerado que la de Barcelona es "la mejor feria en este sector en España y probablemente de Europa. Recuerdo que cuando tomé posesión de presidente de la región, Castilla-La Mancha no contaba ni con estand".