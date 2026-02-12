El sector de las fotovoltaicas se ve capaz de doblar la capacidad industrial del país con C-LM como beneficiaria

El sector de las fotovoltaicas reunido en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Corregidor de Cuenca ha acogido un encuentro de la Unión Nacional de Fotovoltaica Española (UNEF) con directores generales de Medio Ambiente y Diversidad de las comunidades autónomas en el que, entre otras cuestiones, se ha puesto sobre la mesa el impulso que puede dar la energía fotovoltaica a la industrialización del país, con Castilla-La Mancha entre las grandes beneficiarias debido a su apuesta por esta energía.

Este encuentro ha servido para poner en común las experiencias en la tramitación administrativa desde el punto de vista ambiental y de la biodiversidad de los proyectos fotovoltaicos en todo el territorio nacional, con el objetivo de compartir las mejores prácticas de cada una "e intentar mejorar los procedimientos administrativos, haciéndolos más ágiles y con mejores garantías para los ciudadanos".

El director general de UNEF, José Donoso, ha comentado que una de las cosas que se ha observado es la existencia de algunas licitaciones. En primer lugar, la falta de recursos humanos de la administración, "que está haciendo un esfuerzo muy importante, pero tiene unas rigideces estructurales que conllevan unos periodos de tramitación más largos".

Por otro lado, ha señalado que es necesario "homogeneizar" los estudios de evaluación ambiental, "porque hay proyectos en los que, depende de la comunidad autónoma, los requisitos son muy diferentes".

Donoso ha destacado que, "por primera vez, tenemos ventaja competitiva en una fuente de energía gracias a la fotovoltaica, porque el precio del kilovatio/hora producido en España es la mitad del norte de Europa". Eso está atrayendo mucha inversión industrial de centros de datos a España "y Castilla-La Mancha, sin lugar a dudas, debe ser una de las principales beneficiarias de este proceso de industrialización".

Precisamente, esta semana se ha alcanzado una cifra récord de producción de energía fotovoltaica, que ha alcanzado los 50 gigavatios entre plantas de suelo y autoconsumo. "Somos la primera fuente en capacidad instalada de energía eléctrica de nuestro país", ha celebrado.

"En este momento, Red Eléctrica, entre peticiones ya concedidas de punto de conexión y lo que está pendiente de aprobar en la planificación hasta el año 2030, podrá llegar a 72 gigavatios, cuando la demanda media en España es 35. Estamos ante una ocasión de duplicar nuestro sector industrial, de reindustrializar nuestro país gracias a la energía fotovoltaica", ha proclamado.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA TRAMITAR EXPEDIENTES

En esta reunión ha participado la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, que ha resaltado la importancia de que el Gobierno de España participe en esta expansión de las fotovoltaicas en el territorio.

"Nosotros gestionamos una serie de plantas fotovoltaicas y eólicas, todas aquellas que tienen menos de 50 megavatios, pero todas las que tienen más de 50 son tramitadas por el Estado desde el punto de vista de la evaluación ambiental, con los informes pertinentes que realizamos las comunidades autónomas, por lo que en ese ámbito es muy importante la coordinación", ha explicado.

Gómez ha corroborado la apuesta de Castilla-La Mancha por la energía fotovoltaica "y hemos puesto a disposición de todos los promotores todas las medidas y los equipos técnicos para acelerar las evaluaciones ambientales de sus proyectos".

Para ello se cuenta con un equipo técnico y una cartografía digital especializada "para saber dónde se ubican las plantas y qué incidencia pueden tener sobre el medio natural y de qué forma podemos salvarlo".

Además, se está incorporando la inteligencia artificial a la evaluación de una parte del procedimiento, con la finalidad de acelerar los plazos, "porque tenemos muchos expedientes acumulados y tardamos en decirle a los promotores si les falta alguna documentación".

Según la consejera, gracias a la inteligencia artificial, se podrán detectar más rápido las deficiencias documentales y notificarlas en unos 15 días.

MEJORAR LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS

Por otro lado, Mercedes Gómez ha indicado que también quieren impulsar medidas compensatorias que permitan el desarrollo de estos proyectos y la protección de espacios naturales.

Un ejemplo está en la provincia de Cuenca, donde se ha creado un "nudo beta", en el que cinco municipios y siete empresas " se han unido para un proyecto en común con medidas compensatorias y agroambientales que permiten proteger las especies esteparias del entorno de forma conjunta y en beneficio para todos los vecinos".

También se está trabajando para que las empresas incorporen medidas adicionales en su política de responsabilidad corporativa, "como puede ser ayudar a estos municipios a crear comunidades energéticas que les permitan abaratar también el coste de la luz".

Finalmente, Gómez ha hecho referencia a las necesidades de consumo eléctrico de Castilla-La Mancha, "porque ahora no tenemos suficientes subestaciones eléctricas con distribución que nos permitan poder usar esa energía".

En esta línea, están previstas las estaciones de Montalbananejo, Minglanilla y en Huelves, todas en la provincia de Cuenca, "pero tenemos lista de espera de empresas que traen muchos puestos de trabajo y necesitan de esas conexiones precisamente para instalarse en Castilla-La Mancha, donde tienen a su disposición terreno, eficiencia de la administración pública y energía renovable".