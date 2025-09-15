Sector del metal en Ciudad Real convocará asambleas para decidir si se movilizan y piden a la patronal que recapacite

CIUDAD REAL 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores y trabajadoras del metal de Ciudad Real organizarán en los próximos días asambleas informativas donde los delegados y delegadas decidirán las movilizaciones a llevar a cabo, por lo que piden a la patronal "recapacitar", acusándola de empujarles al conflicto.

"La parte empresarial debería recapacitar y reconsiderar muchas cosas, si no todas, de las cuestiones plantadas en la negociación, sin darse cuenta son ellos los que nos empujan al conflicto, la clase trabajadora solo tiene dos formas de conseguir su reivindicación: negociación o lucha", han expresado en nota de prensa.

No pueden consentir que se les "humille y menosprecie siendo el convenio de Ciudad Real el más bajo en cuanto a subida salarial de la región", han criticado.

"Llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores del metal de Ciudad Real a secundar estas movilizaciones porque la unidad y la lucha son nuestra herramienta para frenar la avaricia patronal y defender un convenio digno. Porque sin derechos no hay futuro. Porque la dignidad de la clase trabajadora no se negocia. La huelga es un derecho que se puede utilizar como último recurso", han expresado en nota de prensa.

Tras ocho reuniones de ardua y dilatada negociación en el tiempo y habiendo transcurrido prácticamente siete meses desde su inicio en febrero, desde CCOO y UGT se pide respeto, seriedad, reflexión y sensatez a la parte empresarial.

A su juicio, "la patronal se niega a mantener una negociación realista y constructiva. No solo no mantiene posturas inasumibles, sino que a lo largo de la negociación ha endurecido la posición con mas recortes en los derechos de todos y todas".

"En un intento por ambas partes de llegar a un entendimiento hemos mantenido una reunión y para nuestra sorpresa nos hemos encontrado una patronal agresiva en sus pretensiones y con un afán de buscar la ruptura de la negociación", han lamentado desde los sindicatos.

No solo mantiene posturas inasumibles, expresan, "sino que a lo largo de la negociación ha endurecido su posición con más recortes en los derechos de todos y todas, no solo injustificados, sino que además resultan lamentables e inmorales y han provocado la ruptura de la Mesa de Negociación".

Pretenden "acabar con la antigüedad, negando el reconocimiento a años de esfuerzo y compromiso, eliminar los complementos de accidente y enfermedad, no quieren incluir a los talleres en los pluses de mejora voluntaria del complejo petroquímico de Puertollano y tampoco quieren incluir al resto de la provincia en los pluses de parada, para que aquellos centros de trabajo dónde hagan paradas se cobre este plus".

Los sindicatos dicen que la patronal se niega a una subida salarial con revisión de IPC, sin saber "si están dispuestos a pagar los atrasos del 2025", añadiendo que "la seguridad de sus trabajadores no les importa nada y rechazan la posibilidad de nombrar recursos preventivos".