La sede de la Agencia Estatal de Salud Pública se conocerá antes del 17 de febrero, a la que aspiran 8 ciudades

Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo son las candidatas

La sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) se dará a conocer, como tarde, el martes 17 de febrero, plazo máximo establecido por el Gobierno para elevar la propuesta al Consejo de Ministros, debiendo quedar publicada la decisión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día siguiente, según ha informado este martes el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El plazo de presentación de candidaturas finalizó este lunes y, a través de un comunicado, el Ministerio ha informado de que Toledo (Castilla-La Mancha), Granada (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Murcia, Barcelona (Cataluña), León (Castilla y León), Oviedo (Asturias) y Lugo (Galicia) son las ocho ciudades que aspiran a acoger la sede de este organismo. De este modo, la candidatura de Salamanca, que también apoyaba la Junta de Castilla y León, finalmente no se ha presentado.

El procedimiento fomenta que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, puedan postular distintas localidades para albergar sedes de las entidades que componen el sector público institucional estatal.

Así, la propuesta de Toledo parte de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha; la de Granada ha sido solicitada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía; la Diputación General de Aragón ha presentado la candidatura de Zaragoza; en Murcia, la aspiración parte de la Consejería de Salud de la Región de Murcia; en Barcelona ha sido auspiciada por su Ayuntamiento; el Ayuntamiento de León se ha propuesto también directamente; igual que Lugo, donde ha sido el Concello el organismo proponente; mientras que en Oviedo, ha sido la Consejería de Salud del Principado de Asturias.

RESPONDER ANTE FUTURAS EMERGENCIAS SANITARIAS

La AESAP, cuya creación fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados, busca reforzar las capacidades del Estado para responder ante futuras emergencias sanitarias, así como trabajar en vigilancia en salud pública, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud.

El proceso, que se enmarca dentro de la política de descentralización de sedes iniciada por el Gobierno de España, continúa ahora con la realización de un informe por parte del Ministerio de Sanidad, para lo que tiene un plazo de diez días.

Tras ello, la Comisión Consultiva constituida para la designación de la sede elaborará y emitirá un dictamen. Finalmente, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, con un plazo máximo hasta el 17 de febrero, y su posterior publicación en el BOE el 18 de febrero.

Desde el Ministerio de Sanidad se detalló a Europa Press que, en paralelo al proceso de elección de la sede, se está elaborando el Estatuto de la AESAP, que también será elevado al Consejo de Ministros. A continuación, habrá tres meses para constituir el Consejo Rector, encargado de elegir al director de la Agencia.