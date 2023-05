Seguir como referencia en deporte y trabajar por igualdad de oportunidades, ideas de Blanco (PSOE) en Azuqueca

GUADALAJARA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Azuqueca de Henares (Guadalajara), José Luis Blanco, aspira a revalidar el puesto en las próximas elecciones del 28 de mayo con la vista puesta en "seguir siendo referencia" en el ámbito deportivo y continuar trabajando para lograr la igualdad de oportunidades "para toda la ciudadanía".

En una entrevista con Europa Press, Blanco tiene claro que su candidatura busca "mejorar" la ciudad, utilizando para ello los fondos Next Generation que se han solicitado a Europa y proseguir los próximos cuatro años con las políticas ya iniciadas "para seguir creciendo como ciudad".

Blanco recuerda así que en 2022 se recibió una ayuda del Edusi del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y "se están terminando de ejecutar muchos proyectos", como las obras de ejecución de renaturalización y acondicionamiento bioclimático del espacio exterior del 'Learning Center'.

El socialista refiere, igualmente en el marco del Feder, los 234.000 euros recibidos por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), con los que se mejorará la eficiencia energética del CEIP 'Maestra Plácida Herranz' a través del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) en el edificio principal y el cambio de todas las ventanas.

Apartado especial tiene para José Luis Blanco el ámbito deportivo, tras haber recibido Azuqueca de Henares el pasado año "el más alto galardón del Consejo Superior de Deportes por la excelencia de nuestros programas e instalaciones municipales".

"Se ha reconocido la increíble labor que se realiza en nuestra ciudad para promocionar el deporte, con las mejores iniciativas, programas, actividades e instalaciones deportivas de toda España", subraya el actual alcalde y candidato a la reelección.

CONTACTO VECINAL "DIRECTO"

Blanco califica este como "el mayor éxito deportivo de la historia" de la ciudad y por ello tiene claro que seguirá "promoviendo el deporte en todos los aspectos, porque creemos que es la mejor herramienta de cohesión social".

De la misma forma, para los próximos cuatro años plantea continuar trabajando para "conseguir la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía" y, en este sentido, remarca el "contacto directo" que tienen con los vecinos de Azuqueca a quienes, "además de plantearles propuestas, sobre todo les escuchamos".

Por otra parte, José Luis Blanco asegura que su objetivo de cara a las próximas elecciones municipales es el de "conseguir los máximos votos posibles". "Confío en que así será", presume.

No obstante, si se diese el caso de tener que pactar con otras formaciones para llegar a la Alcaldía lo que tiene claro es que no podrá llegar a acuerdos, "por diferencias en los principios, con aquellos partidos que no defiendan la igualdad".