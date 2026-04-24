La segunda hornada del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca ya trabaja en la Casa de la Demandadera

Acto de recepción al nuevo curso del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ocho mujeres y tres hombres conforman la segunda hornada del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca dirigido por la Fundación Antonio Gala.

La Casa de la Demandadera será hasta diciembre el hogar de estos jóvenes artistas de diferentes disciplinas, becados para desarrollar sus proyectos creativos en un lugar donde tienen a disposición unas vistas inspiradoras, un entorno tranquilo, una rica biblioteca, un taller para trabajar y los materiales que necesitan para crear.

Ane-Mai Höök, Carmen Liria Pérez, Sofía Miragaya Bacallao, Irene Moreno Anaya, Juan José Mondragón, María de los Reyes Rodríguez Pueyo, Irene Rujas Arranz, Amara Clara Sánchez, Irene Verdejo Navarro, Javier Zamora Chacón y Zhenxiang Zhao son los creadores de esta segunda quinta de creadores, procedentes de distintos lugares de España, como Andalucía y Castilla y León y País Vasco, así como de países como Cuba, China y Colombia.

Algunos de ellos ya llevan varios días en Cuenca e incluso ya han empezado a trabajar, mientras que alguno está pendiente de llegar por trámites burocráticos en sus países de origen.

Javier Zamora, escritor y primer conquense que forma parte del Centro de Creadores de Cuenca, y la poeta Reyes Rodríguez han ejercido de portavoces de todos estos jóvenes artistas.

Zamora ha dado a las gracias a las administraciones y a la Fundación Antonio Gala por estas becas "que nos van a ayudar a trabajar con una independencia y una autonomía mayor" y, como local, ha defendido que en este proyecto "se reconoce la raíz de esta ciudad, que no solo guarda memoria para los visitantes que vienen, sino que también es un lugar que tiene cosas que contarnos".

En la misma línea, ha subrayado la capacidad de Cuenca "de atraer miradas y convertirlas en parte de su propia identidad", pero también de "mirar de frente al legado de nuestra ciudad y, al mismo tiempo, dialogar con el futuro a través de la vanguardia".

Por su parte, la andaluza Reyes Rodríguez, con un discurso lírico, se ha referido al proceso creativo como "la insistencia en volver a mirar al mundo", pero también como "asumir el atrevimiento", además de recordar que, sin creadores, "ya no podremos generar idas nuevas".

La poeta ha trasladado que ella y sus compañeros se sienten privilegiados por contar durante estos meses con el "silencio" de este lugar, así como con el tiempo y el espacio que necesita la labor artística, porque "aun siendo ganarse la vida con el arte un desafío ,no lo sé si todavía lo es más creer que tienes algo que contar y una voz propia".

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y la diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, se han encargado de dar la bienvenida a estos creadores, poniéndose a disposición de todos ellos para lo que necesiten.

También han agradecido el trabajo de la Fundación Antonio Gala y del Consorcio Ciudad de Cuenca que hace posible económicamente este proyecto.

Finalmente, el presidente de la Fundación Antonio Gala, Francisco Moreno, ha querido cerrar el acto con unas "exigencias" para estos creadores.

En primer lugar, "que la calidad de vuestros proyectos se plasme en vuestras obras, en colaboración con los tutores, para dejar una huella indeleble" y, en segundo, la "participación de todos vosotros en todos los actos y efemérides de la ciudad de Cuenca.