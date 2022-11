'Por tu seguridad, no piques', campaña con la que Albacete quiere prevenir a sus vecinos de fraudes y estafas digitales

La concejala de Seguridad Ciudadana de Albacete, María José López, en la presentación de la campaña 'Por tu seguridad, no piques'

La concejala de Seguridad Ciudadana de Albacete, María José López, en la presentación de la campaña 'Por tu seguridad, no piques' - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE



ALBACETE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Seguridad Ciudadana, María José López, ha presentado este lunes la campaña 'Por tu seguridad, no piques' con la que se busca ofrecer información a la ciudadanía para que se proteja de los fraudes y estafas digitales. La Oficina Municipal de Consumo (OMIC), en lo que va de año, ha recibido 13 reclamaciones por estafas digitales.

López ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa --fruto de una moción aprobada en el pleno-- acompañada del intendente jefe de la Policía Local, Pascual Martínez, y del subinspector Javier Jaén.

Según ha informado en nota de prensa el Consistorio, esta campaña se está difundiendo a través de la web municipal, www.albacete.es, medios de comunicación, folletos en espacios de pública concurrencia como el mercadillo de Los Invasores y los centros socioculturales y un programa de charlas, que comenzó el pasado día 9 de noviembre en el centro sociocultural del barrio de San Pablo, y que continuará el día 29 en el centro de mayores del Polígono San Antón a partir de las 17 horas.

La concejala de Seguridad Ciudadana ha indicado que se han programado varias charlas más hasta final de año, aunque ya se están estudiando nuevas fechas para 2023. "Se ha detectado que son muchas las personas que actúan en la red o con los sistemas de telecomunicación sin observar unas mínimas normas de seguridad", refiriéndose en concreto a cuestiones como conexiones seguras, uso de claves y contraseñas lo menos básicas posible, actualización de antivirus y sotfware y sistemas de pago seguros.

DATOS PREOCUPANTES

López ha señalado que "hay muchos delincuentes que se aprovechan de estas circunstancias", y ha dado cuenta de una serie de datos "que ponen de manifiesto que debemos protegernos". Así, según el Informe sobre la Cibercriminalidad en España, en 2021 del Ministerio del Interior, en Castilla-La Mancha se registraron 11.657 denuncias, ocupando el octavo lugar por comunidades autónomas en España.

En el caso de la provincia albacetense, no fue de los territorios más afectados por este tipo de delitos en Castilla-La Mancha, con más casos que Cuenca, en el mismo nivel que Ciudad Real y por debajo de Toledo y Guadalajara.

En la provincia, se ha pasado de 67 personas detenidas o investigadas por cibercriminalidad en 2011 a 164 en 2021, según esos mismos datos del Ministerio del Interior, mientras que en el caso de la ciudad, desde la Policía Nacional se tramitan entre 7 y 10 denuncias diarias de este tipo.

En cuanto a la Oficina Municipal de Consumo (OMIC), en lo que va de año, ha recibido 13 reclamaciones por estafas digitales, de las que 8 están relacionadas con el smishing, variante del phishing mediante SMS para conseguir información confidencial, o contraseñas o datos bancarios de usuarios.

En este sentido, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incice), a través de su Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), y el Banco de España, han alertado de un notable aumento de los ataques de smishing contra los clientes bancarios.

Las otras cinco reclamaciones que tiene la OMIC están relacionadas con páginas webs que venden a precios demasiado económicos.

LA ANTIGUA LETRA PEQUEÑA

"Desde el Ayuntamiento teníamos la impresión que con la informática, con las aplicaciones, con las comunicaciones móviles actuamos con la misma ligereza que cuando, el papel reinaba, no leíamos la letra pequeña de los contratos, hoy en día, hay mucha gente que acepta cualquier contenido sin pararse ni un segundo a leer la advertencia que se nos ofrece", ha subrayado la concejala de Seguridad Ciudadana.

"Nos fiamos de cualquier portal en el que se presenta una ganga imposible, regalamos nuestros datos y con ello, nuestra seguridad y la de los nuestros, sin miramientos", ha añadido.

Por su parte, el intendente jefe de la Policía Local ha dicho que esta campaña forma parte de la programación anual de charlas que desarrollan, destinadas, por ejemplo, a seguridad vial entre los niños y niñas en el Parque Infantil de Tráfico; el programa ¡Vívela!, de convivencia y civismo dirigida a la juventud, y las charlas contra las estafas y timos. "Se imparte formación para que la ciudadanía pueda actuar con prevención", ha añadido Pascual Martínez.

Por su parte, Javier Jaén ha destacado la excelente acogida de la primera charla de esta campaña. "Hemos detectado un gran interés a la hora de hacernos preguntas, porque son muchas las dudas que tienen los ciudadanos y ciudadanas, en especial, las personas mayores".

En esas charlas se informa sobre cómo evitar las cibertestafas y fraudes online, y para ello, "es necesario comprar en canales oficiales o comprobar la identidad de la persona que vende o compra un producto".

De la misma manera, ha comentado que no hay que fiarse de ofertas sorprendentes y no descargar mensajes, archivos o enlaces sospechosos. En este sentido, ha añadido que cuando se reciba un mensaje o una llamada telefónica y se tengan dudas sobre la identidad del interlocutor o de la propuesta "no nos precipitemos y si es preciso, se puede llamar a la empresa que presuntamente nos ha hecho la oferta".

De todas maneras, según el subinspector de la Policía Local, todavía perduran timos clásicos, como el del tocomocho, o existen otros engaños, como falsos inspectores de gas o instaladores de servicios.