La Seguridad Social se deja 1.308 afiliados extranjeros en julio en C-LM, que roza los 100.000

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió una media de 1.308 afiliados extranjeros en julio, un -1,3% menos que en el mes anterior, con lo que el séptimo mes de 2025 se cerró con 99.482 ocupados foráneos, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con respecto al mismo mes de 2024, la región gana 6.985 cotizantes de fuera, lo que supone un incremento del 7.55%. De los afiliados de fuera que contabiliza la región, 61.160 son varones y 38.322 mujeres.

Por regímenes, 86.995 cotizan en el General --de ellos 18.183 en en Especial Agrario, 3.420 en el del Hogar-- y 12.487 son autónomos.

En cuanto a la procedencia, 37.298 son de países de la Unión Europea --21.243 hombres y 16.055 mujeres--, mientras que los otros 62.184 proceden de fuera de las fronteras comunitarias --39.918 varones y 22.267 mujeres--.

Por provincia, Toledo es la que más empleados foráneos registra, con un total de 31.919; seguida de Guadalajara, con 18.806; Albacete, 17.965; Cuenca, 15.488 y Ciudad Real, con 15.304.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 4.667 afiliados extranjeros en julio, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el séptimo mes de 2025 se cerró con 3.091.348 ocupados foráneos.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar junio, 947.775 procedían de países de la UE (31%) y 2.143.572, de terceros países (69%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 7.602 cotizantes (+0,25%), hasta los 2.999.225 afiliados.

El Ministerio ha destacado que hay 1.069.456 cotizantes foráneos más que en junio de 2018, que representan ya el 14,2% de afiliados del sistema, y ha recordado que desde la reforma laboral, más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero.

"España es un país que acoge e integra, y la cifra de más de tres millones de trabajadores extranjeros demuestra que han elegido nuestro país para desarrollar su vida y su talento, contribuyendo a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

También ha indicado que cada vez más personas de otros países trabajan en sectores de alto valor añadido, donde su experiencia y capacidades son "imprescindibles" para avanzar. "Son compañeros y compañeras de trabajo y de vida cotidiana, que aportan cultura, humanidad y prosperidad a nuestra sociedad", ha concluido.