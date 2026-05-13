La Seguridad Social obliga a un empresario de Albacete a pagar la prestación a un empleado irregular al que atropelló

Archivo - El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez. - CCOO - Archivo

ALBACETE 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo han dado la razón a Comisiones Obreras (CCOO) en un caso de accidente laboral, en el que un empresario agrícola atropelló a un trabajador en situación irregular en Albacete el pasado verano, obligando al mismo a pagar al empleado el recargo de prestaciones.

Así lo ha trasladado este miércoles en rueda de prensa el secretario general del sindicato de Albacete, Paco Gómez, en la sede de la organización.

Según ha detallado el líder sindical, el accidente tuvo lugar el verano pasado en el municipio de Santa Ana, cuando el empresario se valió de otra empresa intermediaria para "contratar y explotar" a varios trabajadores en situación irregular, entre ellos el accidentado, a los cuáles "pagaba muy por debajo de lo que establece el convenio, 6,25 euros la hora en lugar de 9,6 euros".

Durante las labores agrícolas, el propio empresario atropelló accidentalmente al trabajador con su vehículo, quien quedó gravemente herido. Tras esto, procedió a trasladar a la víctima y al hermano de la misma, que también trabaja en situación irregular, al Hospital General de Albacete, donde "los abandonó sin dar explicaciones ni ningún dato de lo ocurrido".

Ante esta situación fueron los propios profesionales del hospital los que llamaron a la policía, cuyos agentes comenzaron una investigación y recomendaron al trabajador a recurrir a un sindicato. "Esto pasa cada día en esta provincia, no nos engañemos", ha criticado Gómez, quien ha cargado contra la situación de los trabajadores irregulares del campo, la que ha considerado "sinónimo de explotación y abuso" y una razón más por la que "el proceso de regularización de estas personas debe seguir adelante".

"SECUELAS DE POR VIDA"

El secretario general ha concretado que en este caso "la situación ha terminado bien entre comillas", pues aunque el empresario, gracias a la intermediación del sindicato, se verá obligado a pagar el recargo de prestaciones, el afectado "arrastrará secuelas para toda la vida" por culpa del accidente. Tanto la empresa contratista como la intermediaria se enfrentan además a posibles sanciones por contratación irregular.

Aunque según el último informe de siniestralidad laboral de Castilla-La Mancha, el primer trimestre de 2026 ha visto una reducción del 6,4% en accidentes de trabajo con baja en la región respecto al año anterior, la secretaria de Salud Laboral de CCOO, Nieves Díaz, ha asegurado que las denuncias van en aumento y son un ejemplo de la falta de medidas de seguridad y prevención por parte de las empresas. "No puede existir empleo de calidad sin condiciones de trabajo dignas", ha apuntado.

Díaz ha recordado que en 2025 su sindicato llegó a interponer en Albacete 70 denuncias a empresas en materia de seguridad laboral y en 2026, a estas fechas, "estamos ya por encima de las 25 denuncias, con más de la mitad en incumplimientos de materia preventiva".

Estos casos suelen acabar en incoaciones de expedientes por parte de la Seguridad Social, pero "desgraciadamente tardan entre 9 meses y un año en resolverse" ante la falta de personal público. Por ello, el sindicato ha pedido un refuerzo de plantilla de funcionarios "para evitar estas conductas empresariales".