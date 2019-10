El semáforo del paseo de peatones de Safont de Toledo funciona "razonablemente bien" y se mantendrá, según Ayuntamiento

Publicado 10/10/2019 12:38:07 CET

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El semáforo instalado en el paseo de peatones de Safont de la ciudad de Toledo está funcionando "razonablemente bien" y se mantendrá, según ha asegurado este jueves el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, algo en lo que ha coincidido con el intendente de la Policía Local, José Luis Martín.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para presentar la página de Facebook de la Policía Local, el intendente de la Policía Local ha afirmado que actualmente este semáforo está en fase de pruebas, es decir, se están haciendo mediciones de tiempo y observando las retenciones que se producen y, tras lo analizado, está funcionando "razonablemente bien", ha sentenciado Martín.

Según ha asegurado el concejal de Movilidad, la instalación de este semáforo da solución a los problemas en esa zona de la ciudad, que es una de las "más conflictivas" en cuanto a tráfico se refiere.

MONUMENTO DE BAHAMONTES

Preguntado por el hecho de que la influencer toledana Irene Martín Love subiera a Instagram la foto de una amiga subida al sillín de la bicicleta del monumento al ciclista Federico Martín Bahamontes, el intendente de la Policía Local ha confirmado que denuncia "como tal" no existe por estos hechos porque "no se han producido desperfectos" y porque "no hay una ordenanza" que castigue actos como éstos.

Por su parte, el concejal de Movilidad ha rechazado "gracietas" como éstas y ha dicho que le gustaría que el ciudadano interactúe con la escultura de Bahamontes pero "con respeto" y ha confiado en que con el tiempo a la gente se le pase "la fiebre" de subirse encima.

Asimismo, ha informado de que la cabecera de los autobuses regresará a la zona del Alcázar cuando finalicen las obras en la zona, algo que está previsto para finales de noviembre. En este sentido, ha negado que el Ayuntamiento se haya planteado mantener de forma permanente la parada de los autobuses en la calle Gerardo Lobo.

Sobre la gratuidad del autobús para los menores de 12 años, el concejal ha explicado que es una medida que el Ayuntamiento tiene que estudiar porque tendrá unos costes para las arcas municipales, y ha recordado que se trabaja para que la gratuidad del búho bus empiece a funcionar con inmediatez.