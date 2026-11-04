Sémper se pregunta por qué Puente no dimitió hace 10 meses y lo tilda como "el síntoma de la política tóxica de Sánchez"

El portavoz nacional del PP y número 'tres' el partido por Madrid a las elecciones generales, Borja Sémper, en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y número tres de la lista del PP por Madrid al Congreso, Borja Sémper, se ha preguntado por qué Óscar Puente no dimitió como ministro de Transportes hace diez meses y lo ha definido como "el síntoma de una política tóxica diseñada por Pedro Sánchez".

Sémper ha reaccionado de este modo a preguntas de los medios en Toledo, junto al presidente provincial del PP y cabeza de lista al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, en su visita a las parcelas propiedad de SEPES en los terrenos de la Zona de Contacto, entre el Polígono y Santa Bárbara.

"En realidad es irrelevante que el señor Puente haya dimitido. El problema que tenemos es que hay un diseño tóxico del gobierno que impide que España avance y que España progrese. Un diseño tóxico que se concreta en una política del espectáculo, con un único objetivo: que no se hable de las deficiencias de gestión del sanchismo", ha lamentado.

En este punto, ha criticado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, "por presentar a Óscar Puente como un mártir, como un ejemplo de gestión, cuando todavía los familiares de los muertos en el accidente de Urda están velando y llorando por sus familiares".

"¿Qué es esto de irse, de dimitir, encima pidiendo un aplauso general? ¿Cuál es la diferencia entre las víctimas de Adamuz y las de Urda? ¿Por qué el ministro Oscar Puente no dimitió hace 10 meses?", ha planteado Sémper.

En este punto, ha contestado que "la diferencia son los veintipocos días que quedan para las elecciones", al tiempo que ha rechazado que se acepte "que quien tiene la responsabilidad de gobierno de las infraestructuras ferroviarias en España sea presentado entre los españoles como un mártir o un ejemplo de nada".

Es por ello, que ha abogado por que "los ministros se ocupen de sus ámbitos de gestión y no de ser tuiteros" y por que vuelva la política de la gestión, "esta cosa que para algunos es poco sexy, pero que es muy relevante".

Así, ha adelantado "que el futuro ministro de Transportes del PP, si los españoles nos dan su confianza, se va a ocupar de los transportes en España, de la seguridad de los españoles y no de Tuiter".

EEUU

Preguntado por la victoria que han cosechado los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, ha admitido que está más "enfrascado" en las elecciones del próximo 29 de noviembre en España.

"Lo que sí le puedo decir es que yo creo que cuando los ciudadanos ven que algo no funciona, apuestan por el cambio. Y esto es la maravillosa magia de la democracia, apostar por el cambio cuando los cosas no funcionan", ha valorado.

Respetando "mucho lo que pasa en Washington", ha confesado que le "importa mucho más lo que pasa en Toledo" y las elecciones españolas y de que el PP sea capaz "de ofrecer un proyecto alternativo a los españoles que concite cada vez más apoyo".

CARMEN FÚNEZ EN ALBACETE

Por otro lado, en declaraciones a los medios en Albacete, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha señalado que "hoy Carlos Cuerpos se une al equipo de los hombres del presidente" del que ya han formado parte "Koldo, Ábalos, Cerdán o Puente" y afirma que "la única garantía para recuperar la tranquilidad y la seguridad en el sistema ferroviario es que dimitamos a Sánchez en las urnas".

Ha tachado de "auténtico insulto" la declaración de Sánchez y critica que diga que el Gobierno saldrá más fuerte del accidente de Urda.

Fúnez ha criticado que el presidente del Gobierno comparezca para decir que "de esta crisis el Gobierno saldrá más fuerte" porque "lo importante no es que el Gobierno salga más fuerte", sino las "víctimas que han muerto, sus familiares y los heridos que están todavía en los hospitales"

"Ya está bien de que Sánchez siga utilizando el Palacio de la Moncloa para mirar por sus intereses y a su ombligo". "Esto va de mirar por la seguridad de todos los españoles y con esa comparecencia no ofrece ni tranquilidad, ni coherencia, ni dignidad, ni respeto a las víctimas".

A su juicio, "la víctima no es Pedro Sánchez", sino "todos los españoles que tenemos miedo cada vez que nos subimos a un tren y nos sentimos absolutamente inseguros".

En este punto, ha exigido a Sánchez que responda "sobre qué ha fallado en los sistemas de seguridad, sobre el mantenimiento de la red ferroviaria, sobre las advertencias que se recibieron o sobre las medidas que se adoptaron después del accidente de Adamuz".