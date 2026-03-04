Sergio Gutiérrez (PSOE) cree que Pedro Sánchez acierta al defender el cumplimiento de la legalidad internacional

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, junto al secretario provincial Luis Carlos Sahuquillo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CUENCA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, se ha pronunciado sobre la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la guerra en Irán y ha señalado que España "acierta" al reclamar el cumplimento de la legalidad internacional en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Iràn".

A preguntas de los medios de comunicación en Cuenca, Gutiérrez ha asegurado que"es muy difícil no estar de acuerdo con la decisión del Gobierno de España de no apoyar una guerra que no cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas" "Creo que el Partido Popular se equivoca al no pedir que las reglas del orden internacional se cumplan con excepciones", ha manifestado el dirigente socialista.

Dicho esto, Gutiérrez considera también que "hay que hacer un esfuerzo importante por parte de los estados de la Unión Europea, "porque ni Trump ni Irán deberían romper la unidad política de los 27".

"Esta unidad la rompió el Partido Popular con la guerra de Irak, pero no puedo ocurrir con Irán", ha insistido.

Respecto a la amenaza comercial a España por parte del presidente de los Estados Unidos, Gutiérrez cree que Donald Trump vuelto a demostrar "que va más de matón que de líder del mundo libre" El diputado ha agradecido que la Unión Europea haya salido en defensa de la soberanía de España y de sus intereses económicos, "porque Trump debe tener en cuenta de que, en un mercado común, cuando se ataca a un país, se ataca a todos".