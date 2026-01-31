Serrano agradece a la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil su labor altruista en su 38 aniversario

Publicado: sábado, 31 enero 2026 15:21
ALBACETE, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado este sábado la importancia que la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil tiene para la ciudad y el compromiso constante que mantiene con los albaceteños, asegurando que es un colectivo fundamental para el Ayuntamiento y para la ciudad porque desde el altruismo, y siempre en colaboración y coordinación con la Policía Local, ayudan de manera desinteresada en la organización de grandes eventos y en actuaciones vinculadas a emergencias o situaciones complicadas, entre otras cuestiones.

En opinión del alcalde, la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil es una agrupación modélica tanto por su volumen como por su "eficacia, solvencia y profesionalidad", tal y como demuestran las más de 10.400 horas de servicio prestadas durante el pasado año, donde tuvieron presencia en un total de 250 eventos y ocasiones".

Así se ha pronunciado durante el acto conmemorativo del XXXVIII aniversario de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, donde ha estado acompañado del concejal de Seguridad, Alberto Reina; el jefe de esta agrupación, Jesús Caulín; el jefe de la Policía Local, Diego López; el delegado Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Albacete, Sergio Marín y concejales de la Corporación municipal.

Un acto donde se han entregado distintivos honoríficos DANA del Ministerio a 36 voluntarios, así como diferentes reconocimientos por hora de servicio; a otras agrupaciones por su colaboración; a la permanencia (una de bronce y cinco de plata); y al mérito (cuatro de bronce y dos de plata), finalizando con el izado de bandera y un cariñoso homenaje a los voluntarios y voluntarias fallecidas. También un reconocimiento al Ayuntamiento por su colaboración y apoyo constante a esta Agrupación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A todos ellos, así como a los hombres y mujeres que han pasado por esta Agrupación a lo largo de sus 38 años de vida, de manera especial a los 58 que están en activo en estos momentos, con Jesús Caulín al frente, Manuel Serrano les ha felicitado y agradecido su enorme vocación de servicio público y su altruismo.

El alcalde ha destacado la labor que realizan los voluntarios y voluntarias para que los ciudadanos puedan disfrutar sin preocuparse por nada, siempre dispuestos a colaborar y a prestar su apoyo sin esperar nada a cambio.

Un claro ejemplo de ello es la actividad realizada durante el pasado y, más concretamente, las 2.744 horas prestadas durante la Feria; las 600 horas en otros eventos festivos; 700 horas en Semana Santa, 440 horas en fiestas en otras localidades, y cerca de 4.000 horas en eventos deportivos, junto a la ayuda que han prestado a Cáritas a la hora de distribuir alimentos, así como a la Fava en las fiestas de los barrios, junto a las charlas impartidas en la Universidad y en institutos y los encuentros provincial y regional organizados en nuestra ciudad.

Manuel Serrano ha puesto también en valor las actuaciones vinculadas a emergencias o situaciones complicadas que han llevado a cabo en el último año desde esta agrupación, como el apagón o las alertas por lluvias o fuertes vientos, así como más recientemente durante el temporal de viento, nivel naranja, registrado esta semana en nuestra ciudad.

En este sentido, ha señalado que la predisposición a ayudar que tienen los voluntarios y voluntarias de esta Agrupación es un "denominador común" cada vez que se les convoca.

Finalmente ha asegurado que el equipo de Gobierno seguirá trabajando para que los voluntarios y voluntarias de esta Agrupación cuenten con el apoyo material y organizativo que precisen para ser lo más efectivos posibles en su "compromiso social y de voluntariado" con la sociedad albaceteña.

