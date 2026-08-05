Serrano anuncia que el Ayuntamiento destinará 6,8 millones al servicio para la conservación de travesías de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, - AYTO ALBACETE

ALBACETE 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha informado del nuevo contrato para la prestación del servicio municipal encargado de la conservación de las travesías de la ciudad que pasará por la Comisión informativa de Hacienda y Contratación de este viernes para la aprobación del expediente correspondiente, una vez que la contrata vigente finaliza el 2 de noviembre de este año.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento destinará un total de 6,8 millones de euros a la prestación de este servicio a través de un contrato con vigencia hasta el próximo año 2030, lo que supone una inversión de 1,7 millones de euros anuales, de los que 60 por ciento corresponde a conservación y un 40 por ciento a inversiones de reposición, estando previsto el inicio de la prestación del mismo por el nuevo adjudicatario a partir de enero de 2027, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Damos continuidad a los trabajos y servicios necesarios para garantizar la vialidad invernal, la seguridad vial y un estado adecuado de los elementos constitutivos de la carretera que corresponda a las características de las travesías objeto del contrato", ha señalado.

Además, serán objeto del contrato la realización de trabajos de reparación de pavimentos y elementos constitutivos de otras vías municipales.

Travesías que se encuentran concretamente en la N-301, la N.430, la N-322, la CM-3203 de la Carretera de Las Peñas, el enlace local entre la N-430 y la N-322, rotondas y paso superior A-32, y camino del cementerio municipal.

Las necesidades principales que se pretenden cumplir con el contrato en las travesías de Albacete son la limpieza de vertidos accidentales, gasóleo u otras sustancias en la calzada, retirada de la carretera de cualquier objeto aislado que entrañe un peligro para la seguridad vial, reposición de la señalización, balizamiento y defensas causados por accidentes de tráfico y otras causas, retirada de la carretera de aterramientos o desprendimientos, aguas o barros que afecten a la plataforma de la carretera produciendo un estrechamiento, sea cual sea la causa.

También la asistencia en situaciones anómalas del tráfico, como averías de vehículos, y accidentes, prestando la colaboración debida a los posibles afectados y a la Policía Municipal, realización de tratamientos preventivos antihielo mediante la extensión de fundentes sobre la calzada retirada de nieve de la calzada con camiones equipados con hoja quitanieves, reparación de baches o deformaciones producidas en la calzada, sea cual sea su causa y cuando su existencia entrañe un peligro para la seguridad vial y reposición de pavimentos y firmes, dentro de las limitaciones presupuestarias.

Manuel Serrano ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para hacer de Albacete un lugar mejor, más seguro y accesible en el que vivir a través de la pavimentación de las vías públicas municipales y de la conservación de las mismas.