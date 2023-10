Serrano solicita a Page aumentar los servicios de urgencias en Albacete y construir la autovía que conecte con Cuenca

ALBACETE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, han mantenido una reunión este miércoles para abordar el estado de los proyectos que se están desarrollando en la ciudad, así como las carencias o necesidades detectadas en la prestación de los diferentes servicios.

La sanidad ha copado gran parte del encuentro, especialmente en lo relativo a las obras del Hospital General Universitario de Albacete que, según ha explicado Serrano en rueda de prensa, avanzan con algo de retraso debido a la carestía de materiales.

En este sentido, el primer edil ha solicitado al presidente regional una ampliación de los servicios de urgencias, más concretamente de los puntos de atención continuada.

"Queremos que haya una ampliación de horario y personal para dar un mejor servicio y poder descongestionar así las urgencias hospitalarias", ha dicho.

En otro orden de cosas, Serrano ha pedido a García-Page la creación de la autovía Albacete-Cuenca, una petición que, asegura, ha obtenido el visto bueno del presidente. "El presidente se ha comprometido con el proyecto y ha mostrado especial interés".

COMPROMISO CON EL PUERTO SECO

También en materia de infraestructuras, el alcalde ha solicitado concretar reuniones con los diferentes consejeros para conocer el estado del proyecto del puerto seco y la plataforma logística, comprometiendose desde el Ayuntamiento a presupuestar un millón de euros para poner a disposición de ambas iniciativas cuando exista un interés privado.

"Lo haremos cuando de verdad haya un interés privado para que la plataforma logística pueda ver la luz y que no haya excusas. Estamos muy comprometidos", ha aseverado.

En vivienda, Serrano ha propuesto habilitar suelo público y ponerlo a disposición de la Junta, para que la empresa privada pueda construir viviendas de protección en régimen de alquiler.

Además, ambas administraciones firmarán en las próximas semanas un convenio para que las instalaciones deportivas y sociales ubicadas dentro de institutos o espacios públicos puedan ser utilizadas por los clubes deportivos de la ciudad.

"Queremos poner a disposición de la ciudadanía cualquier instalación de cualquier administración. También nos hemos comprometido a realizar ciertas inversiones para mejorar y modernizar algunas de estas instalaciones", ha añadido.

Respecto al proyecto de pabellón polideportivo y la mejora del estadio del Carlos Belmonte, Serrano ha dicho que "la Junta no aportará dinero para esas inversiones, pero si ayudará a intentar canalizar algún tipo de fondo europeo para, en plazo prudencial, poder realizarlas".

Por último, en lo referido al transporte, ambas instituciones colaborarán para dar servicio a las pedanías dentro del Plan de Transportes Astra para áreas metropolitanas. "Queremos que se vean beneficiados los vecinos que viven en barrios rurales".

"LEALTAD INSTITUCIONAL Y DIÁLOGO COORDINADO"

Serrano ha finalizado su intervención tendiendo la mano al Gobierno regional y mostrando su lealtad.

"Yo no he venido aquí a confrontar, he venido en nombre de la ciudad de Albacete para defender las necesidades de sus ciudadanos y trasladar la percepción que se tiene de muchas inversiones. Por nuestra parte habrá una comunicación constante y coordinada, estaremos también vigilantes para que todo se cumpla, pero les adelanto nuestra lealtad institucional", ha concluido.

También ha tomado la palabra el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que ha agradecido el talante negociador y colaborador del primer edil, suscribiendo sus palabras.

"Queremos destacar el espíritu de lealtad y colaboración, ha sido una reunión intensa e interesante para trabajar de manera coordinada", ha asegurado.

Ruiz Santos ha destacado las inversiones realizadas por parte de la Junta en Albacete, licitando obras por un valor próximo a los 220 millones de euros.

Por último, ha indicado que en las próximas semanas continuarán las reuniones con las diferentes Consejerías para abordar todos los temas tratados durante la reunión.