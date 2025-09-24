El Servicio de Limpieza de Cuenca recoge 74.580 kilos de basura durante las fiestas de San Mateo

CUENCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha destacado el gran y efectivo trabajo realizado por el Servicio de la Limpieza, de la mano de la concesionaria FCC, durante los festejos de San Mateo.

El total de basura recogido durante estas fiestas por parte de los en torno a 40 operarios ha sido de 74.580 kilos, superando las cifra de los dos años pasados, cuando se recogieron 53.800 y 38.440 kilos en 2024 y 2023 respectivamente.

Los días en los que más basura se ha recogido han sido el lunes 22 de septiembre, una vez finalizado San Mateo, con un total de 18.900 kilos, y el sábado día 20, con 18.340 kilos.

El personal de Limpieza trabajaba prácticamente las 24 horas, siendo las horas fuertes a partir de las 00:00 y de las 6:00 horas de cada