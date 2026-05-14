El servicio de Medicina Nuclear de Cuenca ha atendido a 3.000 pacientes en medio año y superará sus previsiones

El consejero de Sanidad de C-LM, Jesús Fernández Sanz, en el hospital de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de medicina nuclear del nuevo Hospital Universitario de Cuenca ha alcanzado en seis meses de funcionamiento los 3.000 pacientes, por lo que de seguir este ritmo superara los 5.000 con los que se contaba en las previsiones, según ha informado el jefe del servicio el doctor Francisco Martín, durante la visita a estas dependencias del consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández.

El doctor ha mostrado al responsable de Sanidad la tecnología de este servicio en Cuenca, "que permite abordar los tratamientos y los diagnósticos más precisos para nuestros pacientes y los de otras áreas sanitarias".

Martín ha subrayado que en este hospital está "prácticamente la última tecnología disponible en el mercado, con gammacámaras de última generación y equipos de PET para oncología digitales que son de tercera generación, con lo cual podemos obtener imágenes mucho más precisas y adelantarnos al diagnóstico de una forma mucho más exacta y ofrecer un tratamiento menos agresivo a los pacientes".

Medicina Nuclear, que ya puede hacer frente a todo el catálogo de enfermedades oncológicas, neurológicas y cardiológicas, atiende a unos 30 pacientes cada día, lo que indica que se superará la previsión inicial.

El consejero de Sanidad, ha calificado este servicio como "fruto de las decisiones de la buena política" y ha felicitado a los profesionales que trabajan en el nuevo Hospital de Cuenca.

"Lo que tenemos es resultado de la decisión de tener diagnóstico y tratamiento para el cáncer en las cinco provincias: en medicina nuclear acotamos bien el diagnóstico y hacemos tratamiento de ciertos cánceres y con la radioterapia, que también la tenemos aquí en Cuenca y en el resto de provincias, acometemos bien los tratamientos".

Con estas herramientas, la oncología médica y los comités de tumores, Fernández ha asegurado que el Gobierno regional está en disposición "de poder presentar en breve el nuevo Plan Integral para el Cáncer de Castilla-La Mancha".