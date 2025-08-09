Los servicios de extinción de incendios forestales declaran controlado el fuego en Brazatortas

CIUDAD REAL 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de extinción de incendios forestales han dado por controlado el incendio declarado este sábado en las inmediaciones del municipio de Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real.

Según informaba el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno autonómico (Fidias), los equipos desplegados daban por controlado el fuego sobre las 22.19 horas de este sábado, aunque un despliegue consistente en 2 medios terrestres y 8 efectivos continúan en la zona para extinguirlo por completo.

El incendio era detectado sobre las 13.43 horas por el punto de vigilancia fijo, sin que haya trascendido aún la causa ni el volumen de hectáreas afectadas. En torno a las 17.11 horas, el fuego pasaba a Situación Operativa Nivel 1 debido a afecciones a bienes de naturaleza no forestal, aunque volvía al nivel 0 aproximadamente dos horas después.

En el operativo han llegado a estar desplegados un total de 40 medios, 10 de ellos aéreos, y 181 efectivos.