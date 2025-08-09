Los servicios de extinción de incendios forestales declaran extinguido el fuego en Brazatortas

CIUDAD REAL 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de extinción de incendios forestales han dado por extinguido este sábado sobre las 19.24 horas el incendio declarado este viernes en las inmediaciones del municipio de Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real.

Según informaba el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno autonómico (Fidias), el incendio era detectado sobre las 13.43 horas de este viernes por el punto de vigilancia fijo, sin que haya trascendido aún la causa ni el volumen de hectáreas afectadas.

En torno a las 17.11 horas del viernes, el fuego pasaba a Situación Operativa Nivel 1 debido a afecciones a bienes de naturaleza no forestal, aunque volvía al nivel 0 aproximadamente dos horas después.

En el operativo han llegado a estar desplegados un total de 43 medios, 10 de ellos aéreos, y 191 efectivos.