Los servicios de extinción de C-LM trabajan para apagar los incendios desatados en Méntrida y Valdetórtola

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción aéreos y terrestres de Castilla-La Mancha trabajan para apagar los incendios declarados en el término municipal de Méntrida (Toledo) y Valdetórtola (Cuenca), únicos fuegos activos en estos momentos en la región.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el incedio de Valdetórtola (Cuenca) se detectaba este miercoles a las 12.33 horas por un vigilante fijo. Cuatro medios de extinción terrestres y 17 personas trabajan en estos momentos en las labores de extinción.

Por otro lado, una llamada particular alertaba del incendio de Méntrida a las 14.17 horas de hoy. Ochos medios (seis aéreos y dos terrestres) y 26 personas luchan en estos momentos para sofocar las llamas.