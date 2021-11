Sescam dejará de hacer practicas sanitarias que no aporten valor y puedan ocasionar problemas de seguridad a pacientes

TOLEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, ha avanzado que ya se está trabajando en la elaboración del Proyecto de Seguridad del Paciente en Salud Mental y que en el año 2022 se dará un impulso al Proyecto 'No Hacer', que recoge las recomendaciones que todas las sociedades científicas han realizado respecto a dejar de hacer prácticas sanitarias que no aportan valor y que, además, pueden ocasionar problemas de seguridad a los pacientes por los riesgos que tienen.

Leal ha realizado estas manifestaciones antes de inaugurar en el Hospital Universitario de Toledo, las VII Jornadas de Seguridad del Paciente en el Sescam, un encuentro en el que participan hasta mañana viernes más de 300 profesionales y al que se han presentado 70 trabajos, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Ha indicado que, para poder llevar a cabo estas actuaciones, se está reforzando la estructura de gestión de riesgos para el paciente con el nombramiento de referentes de Seguridad del Paciente en las Gerencias del Sescam y con el impulso a las Unidades Funcionales de Gestión de Riesgos para el paciente que se han creado también en todas las Gerencias.

"Desde la Consejería de Sanidad y desde el Sescam creemos firmemente que nuestro servicio sanitario público debe ser una organización basada en el aprendizaje, esforzándonos por agregar valor a los cuidados que presta y entender la mejor manera de trabajar con la complejidad para evitar los eventos adversos", ha añadido.

De igual modo, ha destacado que más del 60 por ciento de las actividades previstas en la Estrategia de Seguridad del Paciente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 2019-2023 ya se han puesto en marcha o iniciado su desarrollo. El objetivo de esta herramienta, ha dicho, es llevar a la práctica una cultura responsable de seguridad y excelencia, que disminuya los riesgos de la atención sanitaria haciéndola más efectiva y de más calidad.

"La seguridad del paciente "es, junto con la calidad científico-técnica, la efectividad de nuestras actuaciones y la satisfacción de las expectativas de nuestros pacientes, uno de los componentes clave de la calidad asistencial y el que mayor relevancia ha obtenido en los últimos años", ha defendido.

Por eso, ha añadido, incorporar a la gestión sanitaria herramientas que mejoren la gestión de los posibles riesgos que puedan afectar a los pacientes es clave, porque reduce la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos evitables.

Según Leal, la gran trascendencia que tienen los eventos adversos, por su magnitud y sus consecuencias en salud y coste, hace que la seguridad del paciente se plantee como un objetivo estratégico y, para poder cumplirlo, los servicios sanitarios están incorporando recursos para su gestión, como responsables de seguridad del paciente y unidades funcionales de gestión de riesgos para el paciente.

"En el Sescam somos conscientes de todo esto, y por eso estamos apoyando la gestión de la seguridad del paciente en nuestros centros sanitarios", ha asegurado Leal, quien ha recordado que en Castilla-La Mancha contamos con la Estrategia de Seguridad del Paciente de Castilla-La Mancha 2019-2023, que marca las líneas estratégicas, los objetivos y las actividades a llevar a cabo desde la política y la coordinación regional, desde las direcciones de los centros sanitarios y desde las actuaciones de los profesionales.

A este respecto, ha señalado que, de las actividades previstas en la Estrategia de Seguridad del Paciente ya se han hecho o iniciado más del 60 por ciento. Entre ellas, se está dando especial relevancia a las encaminadas a disminuir las Infecciones Asociadas con la Asistencia Sanitaria (IAAS) y sus consecuencias; como, por ejemplo, la puesta en marcha de un nuevo Plan de Higiene de Manos y Buen Uso de los Guantes, la implantación del Proyecto Código Sepsis en todas las gerencias del SESCAM o un nuevo impulso a los proyectos Zero (bacteriemia Zero, Neumonía Zero, resistencia Zero, ITU Zero) de las Unidades de Cuidados Intensivos.

Asimismo, Leal ha destacado las actuaciones encaminadas a la disminución de eventos adversos relacionados con la cirugía, para lo que se ha elaborado y se está implantando la Estrategia de Seguridad del Paciente Quirúrgico del Sescam, en la que se integran dos proyectos impulsados por el Ministerio de Sanidad, como son el de Cirugía Segura e Infección Quirúrgica Zero (IQZ).