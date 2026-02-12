Sescam presenta en Ciudad Real las nuevas líneas de actuación ante la violencia contra sanitarios en la provincia

Reunión del Observatorio Provincial de la Violencia en el ámbito sanitario de la provincia de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, ha presidido este jueves el Observatorio Provincial de la Violencia en el ámbito sanitario de la provincia de Ciudad Real, un foro que reúne a la Administración sanitaria, sindicatos, colegios profesionales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar de forma coordinada la prevención y respuesta frente a las agresiones.

Durante su atención a los medios de comunicación, Cortázar ha subrayado que la protección de los profesionales constituye una prioridad estratégica para el Sescam. "Nuestro activo más preciado son las personas que trabajan en el sistema sanitario y debemos garantizar que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad, dignidad y respaldo institucional", ha señalado, según ha trasladado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, ha subrayado que las agresiones a profesionales sanitarios "constituyen un problema real que exige una respuesta integral, sostenida en el tiempo y basada tanto en la prevención como en la sanción cuando corresponde", reiterando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia.

El director general ha insistido en que la seguridad de los profesionales sanitarios es una prioridad institucional, no solo desde el punto de vista laboral, sino como condición imprescindible para garantizar la calidad y la seguridad de la atención que recibe la ciudadanía.

NUEVOS PASOS: DIRECTOR DE SEGURIDAD Y REFUERZO JURÍDICO

En el seno del Observatorio se han abordado las novedades y próximos pasos en materia de protección, entre ellas la contratación de la figura del Director de Seguridad, una medida pionera en el Sistema Nacional de Salud alineada con los estándares del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Según ha adelantado Cortázar, la convocatoria para la contratación ya está elaborada y se publicará antes de que termine el mes de febrero, de tal manera que la provisión de la plaza se producirá antes de que acabe el primer trimestre de este año.

"Esta figura es clave porque va a ser quien nos asesore en materia técnica de seguridad. Será quien nos proponga donde debe haber presencia de vigilante de seguridad o donde hay que modificar las medidas correctoras", ha precisado el director general.

Asimismo, ha informado sobre la tramitación jurídica para reforzar la consideración de los profesionales sanitarios como autoridad pública, lo que permitirá fortalecer el valor probatorio de su testimonio en los procedimientos administrativos y mejorar la eficacia de la respuesta frente a las agresiones.

Y, en tercer lugar, la consideración de estas infracciones cuando tienen un recorrido penal. Y es que, tal y como ha explicado "cuando hay una condena penal, normalmente se agota ahí la responsabilidad y la sanción al agresor; pero nosotros queremos ir más allá, que además de la sanción penal también podamos repercutir vía administrativa".

Estas actuaciones se suman al procedimiento administrativo sancionador ya en vigor en Castilla-La Mancha, que permite actuar con agilidad y complementar la vía judicial cuando se producen agresiones físicas o verbales. Este procedimiento posibilita la imposición de sanciones económicas a los autores de agresiones físicas o verbales, incluso en aquellos casos en los que los hechos sean constitutivos de delito y exista una sentencia judicial.

COORDINACIÓN Y MEJORA DEL REGISTRO

Cortázar ha destacado también la importancia de la coordinación institucional y la mejora de las herramientas de registro como elementos clave en la estrategia frente a la violencia. En este sentido, ha explicado que la actualización y fortalecimiento del sistema de notificación constituye uno de los factores que están detrás del incremento en el número de episodios registrados. "Más registro significa más protección, más análisis y más capacidad de anticipación", ha afirmado.

En la provincia de Ciudad Real durante el año pasado se registraron 125 episodios conflictivos, concentrándose mayoritariamente en Atención Primaria, el ámbito con mayor contacto directo y continuado con los usuarios. La agresión verbal continúa siendo la forma más frecuente, mientras que la mayoría de los incidentes se producen en la relación trabajador-usuario, especialmente en consultas, urgencias y áreas de citación y admisión.

CASTILLA-LA MANCHA, EL INCREMENTO MÁS BAJO EN EL CONTEXTO NACIONAL

En un contexto de incremento generalizado de incidentes en el conjunto del país, el director general ha señalado que Castilla-La Mancha presenta el incremento más bajo, un dato que atribuye al trabajo preventivo sostenido en el tiempo y al despliegue de medidas organizativas, formativas y jurídicas.

"No estamos satisfechos mientras exista una sola agresión, pero sí podemos afirmar que el trabajo estructurado y coordinado que estamos desarrollando está dando resultados comparativamente sólidos", ha indicado.

Cortázar ha concluido reafirmando el compromiso del Sescam con un enfoque integral basado en prevención, respuesta firme y acompañamiento a las víctimas, avanzando hacia el objetivo de "agresión cero" en el sistema sanitario regional.

"El objetivo del Sescam es reducir las agresiones y garantizar que no queden impunes, avanzando hacia entornos asistenciales seguros. Cada agresión evitada y cada profesional protegido fortalecen nuestro sistema sanitario y la confianza de la ciudadanía", ha finalizado Cortázar.