El Sescam reorganiza la asistencia sanitaria en la Zona Básica de Salud de Madrigueras tras los efectos de la riada - JCCM

ALBACETE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha desplegado un Plan de Contingencia para paliar las consecuencias de los efectos de la riada, sufrida ayer en Madrigueras, y que ha afectado, de forma directa, al edificio del Centro de Salud de la localidad.

Con el fin de garantizar la asistencia sanitaria a los habitantes del municipio como de toda la Zona Básica de Salud, se ha creado un Punto de Atención Permanente en el edificio de Cruz Roja de Madrigueras, situado en la calle Pablo Picasso, dotado con profesionales de Medicina y Enfermería, y con apoyo de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, que ha dispuesto un Soporte Vital Básico en el Punto.

Asimismo, se cuenta con la colaboración de Guardia Civil y Protección Civil. Para contactar vía telefónica con el Puesto de Madrigueras, los ciudadanos pueden hacerlo en el teléfono 967484305, ha informado la Junta en nota de prensa, que añade que también tienen a su disposición el número de emergencias 112.

Los habitantes del resto de municipios de la Zona Básica de Salud de Madrigueras, que precisen atención urgente, de Cenizate, Navas de Jorquera, Mahora y Motilleja serán atendidos en el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud de Tarazona de la Mancha.

El Centro de Salud de Tarazona de la Mancha se encuentra en la calle Dr. Fleming y el teléfono de atención a Urgencias es el 967497235. Durante esta mañana, se ha prestado soporte a dos pacientes en tratamiento de oxigenoterapia en sus domicilios que, por los efectos de la riada, sus aparatos no funcionaban, solucionando la incidencia.

Profesionales de la GAI de Albacete ya se encuentran en el edificio del Centro de Salud, realizando trabajos de limpieza, donde ayer el agua llegó a alcanzar un metro de altura.

En el lugar se encuentran la delegada provincial de Sanidad, Juani García Vitoria, el gerente de la GAI de Albacete, Alberto Sansón, y el subdirector de Atención Primaria, Julio Montoya, quienes han verificado el estado del centro y coordinado los trabajos de reorganización de la atención.