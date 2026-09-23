El Sescam ultima el mapa de personal sanitario del nuevo Hospital de Puertollano

El Director General De Recursos Humanos Y Transformación Del Servicio De Salud De Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar, En Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 23 (EUROPA PRESS)

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Íñigo Cortázar, ha mantenido este miércoles una reunión conjunta entre la Dirección General y la Gerencia del grupo de trabajo encargado de dotar de profesionales al nuevo Hospital de Puertollano, tras dos reuniones previas mantenidas en Toledo.

El objetivo de este grupo es distribuir el número de efectivos y analizar cuántos profesionales y de qué categorías, "que van a ser prácticamente todas", serán protagonistas de la apertura del nuevo centro, ha dicho. Por otra parte, ha avanzado un plan de incentivos para cubrir plazas de difícil cobertura, entre las que se encuentran Neurología y Urología.

En declaraciones a los periodistas momentos antes del un encuentro con personal sanitario y formadores en el hospital de la ciudad minera, Cortázar ha asegurado que la actual dirección del Sescam cuenta con experiencia previa en la dotación de personal tras la construcción de nuevos hospitales, al haber abierto durante el mandato del presidente Emiliano García-Page los de Toledo, Cuenca y Guadalajara. "Pocos equipos directivos, por no decir ninguno, han tenido la experiencia previa de haber abierto cuatro hospitales durante su mandato como es nuestro caso", ha afirmado.

El director general ha señalado que ese aprendizaje previo ha permitido que la reunión de este miércoles sea prácticamente la última en este ámbito, puesto que los retos presupuestarios "ya están perfectamente hablados, presupuestados y planificados", al igual que los organizativos.

Así, ha explicado que el equipo directivo del hospital de Puertollano, su dirección médica, de enfermería y de gestión, liderado por el gerente Cesáreo Peco, ya tiene diseñado el mapa de distribución de personal necesario derivado de la apertura de nuevos dispositivos y del incremento de camas.

"Nuestra labor ahora es, en función de lo que van tipificando y de lo que hemos ido planificando y comunicando a las instancias presupuestarias adecuadas, ir llenándolos", ha aseverado, al tiempo que se ha mostrado confiado en que el funcionamiento de la bolsa de empleo, que ha calificado de "extremadamente ágil" en casi todas las categorías, ayude también a cubrir con rapidez las plazas de difícil cobertura.

POTENCIAR LA ATRACCIÓN DE PROFESIONALES

Por otra parte, Cortázar ha trasladado a la gerencia del hospital las medidas que se están adoptando para convertir a la ciudad en centro de una serie de actuaciones, a nivel regional pero con especificidad propia en Puertollano, dirigidas a atraer a profesionales sanitarios.

El director general ha explicado que el objetivo es que la localidad "retome el impulso de motor económico de la zona" a través de la generación de empleo de calidad, y ha subrayado que el hospital, como principal empresa de la ciudad, "tiene un papel fundamental" en este sentido.

Una de las dos líneas de actuación fundamentales señaladas por Cortázar es la tipificación del hospital, así como de parte del área de Atención Primaria de Puertollano, como de "difícil cobertura". El director general ha calificado la dificultad para atraer profesionales, principalmente médicos, como "un problema nacional e incluso europeo".

Ha recordado que en enero se alcanzó un acuerdo con los sindicatos para un pacto de calificación de gerencias de difícil cobertura en el que se fijaron los requisitos y los centros afectados, entre ellos el Hospital de Puertollano. Cortázar ha avanzado que en octubre se prevé acordar también con los sindicatos qué plazas y especialidades en concreto tendrán esta consideración.

El director general ha adelantado que entre estas especialidades "van a aparecer seguro" Neurología y Urología, aunque ha señalado que se seguirá trabajando para poner el foco en atraer a otros profesionales. Ha explicado que estas plazas contarán con una puntuación diferente, "el doble tanto en bolsa, como en OPE, como en movilidad", lo que las hará "más atractivas" para quienes decidan venir a Puertollano, si bien los profesionales deberán permanecer dos años para poder acceder a estos beneficios.

Cortázar ha avanzado además que, a medio-largo plazo, estos beneficios incluirán también un complemento económico contemplado en el pacto, si bien ha matizado que "debe ser dotado presupuestariamente".

Por lo que respecta a Atención Primaria, el responsable del Sescam ha señalado que en Puertollano existen varios puestos de Medicina de Familia y de Pediatría, en los centros de salud de Barataria y el Centro de Salud 4, que también están tipificados como de difícil cobertura. "No nos olvidamos ni muchísimo menos de la Atención Primaria", ha remachado.

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

La otra línea de actuación "fundamental" para fidelizar el talento, según ha explicado Cortázar, pasa por generarlo a través de la formación sanitaria especializada MIR y EIR. En este sentido, ha informado de que en el área de Puertollano hay actualmente 12 profesionales formándose en diferentes especialidades, ocho médicos y cuatro enfermeras. De los médicos, siete corresponden a Familia y Comunitaria y uno a Medicina Interna, mientras que las cuatro enfermeras se forman en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Cortázar ha recordado que estas cifras deben valorarse teniendo en cuenta que "venimos de una época en la que no había ninguna formación sanitaria especializada", con una unidad docente de Familia y Comunitaria que llegó a perder su acreditación.

Por ello, ha anunciado que, además de potenciar las unidades docentes existentes, se va a ampliar la cartera de especialidades ofertadas tanto para que los profesionales del centro ejerzan como docentes como para atraer a nuevos alumnos que quieran formarse como especialistas en Puertollano.

En concreto, se incorporarán las especialidades de Laboratorio Clínico, Aparato Digestivo, y Medicina y Enfermería del Trabajo. "Queremos que Puertollano se consolide, ya está empezando a hacerlo, como un polo de generación, de excelencia en formación del talento", ha concluido.