Sidonie y Niña Polaca encabezan el cartel del Albasonora que regresa este septiembre en su tercera edición en Albacete

Archivo - La banda Sidonie. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALBACETE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha acogido este martes la presentación oficial del Festival Albasonora que llegará el 26 de septiembre a la Caseta de los Jardinillos con una propuesta encabezada por Sidonie y Niña Polaca.

Durante la presentación, la concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha destacado que "Albasonora representa el modelo de cultura por el que apostamos: una cultura abierta, actual y pensada para todos los públicos, especialmente para los más jóvenes", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa. En este sentido, ha subrayado que "este tipo de festivales no solo amplían la oferta cultural, sino que contribuyen a dinamizar la ciudad y a proyectar una imagen moderna de Albacete".

Junto a Sidonie y Niña Polaca formará parte del cartel Sienna, con una trayectoria en crecimiento y una identidad musical propia, y Sobrezero, que aporta una propuesta actual y enérgica.

El festival se completa con la participación de Second DJs y Dingy, que ofrecerán sesiones musicales que ampliarán la experiencia del público, así como con propuestas como L.A.S. DJs, Mercy DJ y Team Rocket, configurando una programación diversa y dinámica.

Albasonora tendrá un espacio gastronómico bajo el sello eñe by Cañitas, que permitirá integrar la música con la oferta culinaria. Además, volverá a contar con la colaboración de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou, que continúa impulsando experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y reforzando su compromiso con el apoyo a la cultura y a los eventos musicales de calidad.

Durante la presentación concejala ha querido agradecer de manera expresa el trabajo de la organización, destacando la implicación de Javier Alarcón y Jesús Ortega, así como la colaboración de entidades y profesionales que hacen posible el desarrollo del festival.

Del mismo modo, ha puesto en valor la participación de Miguel Ángel Canon, chef ejecutivo del Hotel Cañitas y del restaurante Eñe, por su aportación al espacio gastronómico del evento, y ha reconocido el talento local representado en el cartel a través de la dj albaceteña Mercy, L.A.S DJS y Team Rocket.

En este sentido, Serrallé ha subrayado que "es fundamental seguir apoyando el talento joven y local, generando espacios donde puedan desarrollarse y compartir escenario con artistas consolidados", reforzando así el compromiso municipal con el tejido cultural.

Las entradas para el festival ya están disponibles a través de la página web oficial de Albasonora, donde puede consultarse toda la información relativa al evento.