Acto de entrega de placas de estos 44 proyectos. - JCCM

ALBACETE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha reivindicado este jueves que la Sierra del Segura ha sumado 44 nuevos proyectos de desarrollo rural que van a impulsar el tejido empresarial y a reforzar tanto el tejido social como los servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos de la comarca.

Todo ello gracias a los fondos Leader gestionados por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Sierra del Segura que ha puesto en marcha cuatro convocatorias, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En conjunto, estos proyectos movilizarán una inversión de 1,3 millones de euros respaldados por 843.000 euros provenientes de fondos europeos.

Así se ha puesto de manifiesto en el acto de entrega de placas de estos 44 proyectos al que ha asistido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, la alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruíz, el presidente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura, Federico Moreno, y el delegado de Agricultura, Ramón Sáez; así como alcaldes y alcaldesas de la comarca, emprendedores y emprendedoras y representantes de entidades y asociaciones que promueven estos proyectos.

Todas las personas asistentes han coincidido en afirmar que estas iniciativas impulsarán la actividad económica y el emprendimiento en la zona; mejorarán infraestructuras y servicios públicos y fortalecerán el tejido social y asociativo.

De los 44 contratos, 24 corresponden a proyectos promovidos por autónomos y pequeñas empresas y consisten tanto en la creación de nuevos negocios como en la modernización y mejora de los ya existentes que supondrán una inversión de casi 900.000 euros.

Por tanto, "el tejido empresarial de la comarca es el principal protagonista de estas convocatorias" ha dicho el consejero, que también ha agradecido la valentía de estas mujeres y hombres "que se arriesgan y emprenden en el medio rural y con ello también mejora la vida de sus vecinos y vecinas", ya que gracias a estos proyectos se abrirán clínicas relacionadas con la salud, establecimientos turísticos y hosteleros y se mejorarán muchos negocios que podrán adquirir nueva maquinaria para mejorar sus productos y dar nuevos servicios.

También en el ámbito empresarial, pero en este caso a través del Bono de Emprendimiento Rural, se han apoyado cuatro iniciativas vinculadas a la comunicación, la producción audiovisual, la arquitectura y la actividad artesanal, con una ayuda de 27.000 euros por proyecto.

Por su parte, dentro de la línea para apoyar los proyectos promovidos por administraciones, desde el GDR Sierra del Segura se apoyarán nueve proyectos promovidos por ayuntamientos de la comarca, con una inversión de 408.000 euros, destinados a mejorar las infraestructuras municipales, la accesibilidad y la conservación del patrimonio cultural y turístico.

El consejero ha hecho una mención especial al Ayuntamiento de Letur, "que hoy recibe una placa por su proyecto de revitalización turística, cultural y patrimonial tras las devastadoras riadas de octubre de 2024.

Una actuación en la que las ayudas Leader cubren el 83% de la inversión y que demuestra cómo esta herramienta también puede contribuir a la recuperación y reconstrucción de nuestros pueblos ante circunstancias tan excepcionales como las vividas en Letur".

Por último, y con el fin de reforzar el tejido asociativo los últimos siete proyectos corresponden a iniciativas promovidas por asociaciones y entidades sociales que movilizarán una inversión superior a los 47.000 euros "y contribuirán a dinamizar la vida social y cultural de nuestros pueblos".

De su lado, el presidente del GAL Sierra del Segura, Federico Moreno ha ha felicitado a los promotores por seguir apostando por la comarca y ha resaltado que, en los últimos 10 años, el Grupo de Acción Local ha gestionado 10 millones de euros de fondos Leader "que han sido capaces de atraer una enorme inversión al territorio".

En este sentido, ha indicado que "a nivel macroeconómico pueden parecer cifras poco relevantes, pero para nosotros son absolutamente fundamentales".

Por ello, ha pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural "que siga con el trabajo que está haciendo y con el empeño que está poniendo en Europa para conseguir que los fondos LEADER continúen viniendo, sigan protegidos y permitan seguir mejorando la vida de la gente que vive en la Sierra del Segura, mejorando servicios e incentivando la inversión".

VISITA A CUATRO PROYECTOS

Antes de la firma de contratos, el consejero, junto a la alcaldesa de la localidad, ha visitado cuatro proyectos Leader, una clínica de fisioterapia; una lavandería; un taller mecánico y una óptica, "un claro ejemplo de la utilidad de estas ayudas europeas que hacen posible contar con servicios sanitarios, comerciales y profesionales en nuestros pueblos", algo que no solo genera actividad económica y empleo, "sino que también facilita la vida de quienes residen en ellos y contribuye a fijar población", ha afirmado el consejero.

El responsable regional también ha puesto en valor tanto la metodología Leader, que consiste en impulsar el desarrollo del territorio de la mano de quienes viven y trabajan en él, como la labor que realizan los 29 Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, "conocedores de las necesidades y del potencial de cada comarca y aliados fundamentales del Gobierno regional en la lucha contra la despoblación".

Por último, según ha explicado el presidente del Grupo Sierra del Segura, en los dos últimos periodos de programación correspondientes a 2014-2022 y 2023-2027, a este grupo se le han asignado 10,4 millones de euros que están haciendo posible impulsar esta comarca.