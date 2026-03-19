Los siete parques naturales de C-LM organizarán actividades este fin de semana para conmemorar el Día de los Bosques

El Gobierno regional organiza este fin de semana actividades para conmemorar el Día Internacional de los Bosques en sus siete parques naturales - JCCM

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, va a conmemorar el Día Internacional de los Bosques que se celebra este sábado 21 "con actividades que hemos organizado en los siete Parques Naturales de Castilla-La Mancha durante todo el fin de semana".

Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha invitado a participar de las mismas, destacando que bajo el lema escogido para este año, 'Bosques y economías', desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se pretende "poner en valor el papel esencial de los bosques, no sólo como grandes pulmones naturales que almacenan carbono, sostienen la biodiversidad y regulan el ciclo del agua, sino también, como elementos dinamizadoras de nuestras áreas rurales, gracias a la gestión forestal sostenible que llevamos a cabo en Castilla-La Mancha".

Al respecto, Gómez ha indicado que, gracias a las siete rutas interpretadas por el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, por el Parque Natural del Alto Tajo, por el de la Sierra Norte de Guadalajara, por el Parque Natural Barranco del Río Dulce, por el del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, por el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima y por los del Parque Natural de la Serranía de Cuenca; los visitantes "van a poder conocer algunos de nuestros bosques más representativos, gracias a algunos de nuestros espacios protegidos más emblemáticos".

Para inscribirse en estas actividades gratuitas del programa 'Vive tu espacio' de Castilla-La Mancha se puede hacer a través del siguiente enlace: https://medionatural.castillalamancha.es/ventana-del-visitan..., según ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, y a la espera que se conozca en los próximos días el programa íntegro de actividades del 'Vive tu espacio' para los meses de abril, mayo y junio, sí se encuentra abierto ya el programa 'Explora tu espacio' 2026, que incluye visitas guiadas gratuitas a los espacios naturales de la región para grupos escolares, asociaciones y otras entidades. Se puede consultar aquí: https://medionatural.castillalamancha.es/actualidad/programa.... Este programa contó el año pasado con 3.087 participantes.

Por último, la consejera ha recordado que el fin de semana del 27 y 28 de marzo se van a abrir todos los centros de visitantes que se encuentran repartidos por las cinco provincias de la región, "para seguir promocionando de cara a la Semana Santa y a la primavera nuestros espacios naturales protegidos a través de la educación ambiental y el turismo de naturaleza".

Del millón y medio de visitantes que reciben de media al año los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha, "cerca de 100.000 pasan por estos centros de visitantes para recibir información o participar de nuestras actividades", ha concluido.