Siete personas intoxicadas por humo tras arder la freidora de una churrería en Alovera

GUADALAJARA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han resultado intoxicadas por humo tras arder la freidora de una churrería situada en la calle Educación de la localidad de Alovera, en Guadalajara. Dos de los afectados, un hombre de 84 años y una mujer de 91, han tenido que ser evacuados en sendas ambulancias de soporte vital al hospital de Guadalajara.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se ha registrado a las 7.59 horas, y que la gran cantidad de humo generado ha afectado a un bloque de viviendas, teniendo que ser evacuados los vecinos de dos portales anexos.

Al margen de los dos evacuados, el médico de urgencias y una UVI han atendido en el lugar de los hechos a un menor de 17 años y a un varón de 59, y a tres mujeres de 18, 43 y 55.

Tras extinguir las llamas, los bomberos de Azuqueca de Henares han conseguido ventilar uno de portales, regresando sus moradores a sus viviendas, mientras siguen trabajando en el otro.

En el operativo, además de bomberos y medios sanitarios, han participado efectivos de Guardia Civil, de Policía Local, y la Agrupación de Protección Civil de Alovera.