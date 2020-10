Siete sesiones de Abycine sufren modificaciones este miércoles y jueves tras la implantación del toque de queda

ALBACETE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, adapta su programación original tras las restricciones que recoge la implantación del Estado de Alarma en España; que incluye toque de queda a las 23.00 horas en Castilla-La Mancha, por lo que la medida afectará a los horarios de un total de siete sesiones entre miércoles y jueves.

El miércoles 28 de octubre se adelanta media hora la sesión especial de Amnistía Internacional, que incluye la proyección de 'La prima cosa' y 'La última primavera', y que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Cine Capitol, media hora antes de lo recogido en el programa inicial, previo a la declaración del Estado de Alarma. Tras la proyección del Work In Progress 'La prima cosa', los y las albaceteñas podrán disfrutar de 'La última primavera', de Isabel Lamberti.

De igual modo, el miércoles se adelantan los pases de 'The mistery of the Pink Flamingo', 'La ofrenda' y 'Josep'. En concreto, 'The mistery of the Pink Flamingo', adelanta su proyección de las 22.15 horas en el Cine Capitol a las 21.25 horas; lo mismo ocurre con 'La ofrenda', que finalmente será a las 19.00 horas, una hora antes de lo previsto en Cines Yelmo-Vialia de la Estación Los Llanos. También en Cines Yelmo-Vialia se reubica el pase de 'Josep', que adelanta la proyección de las 22.00 horas a las 21.05 horas.