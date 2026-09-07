Sigüenza acogerá del 25 al 27 de septiembre el Día de la Provincia con 19 reconocimientos y conciertos gratuitos

Presentación del Día de la Provincia. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sigüenza acogerá los días 25, 26 y 27 de septiembre el Día de la Provincia de Guadalajara, una celebración que incluirá el acto institucional de entrega de 19 reconocimientos, dos conciertos de gran formato a cargo de Sidecars y Celtas Cortos, actividades de artesanía, cultura y folclore y propuestas para las familias.

El presidente de la Diputación, José Luis Vega, y la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, han presentado este lunes el programa, que distribuirá sus actividades entre la Plaza Mayor, el Parque de la Alameda y el polideportivo municipal y que tendrá todas sus propuestas de carácter gratuito.

El acto institucional tendrá lugar el viernes 25 a las 19.00 horas y servirá para entregar los 19 reconocimientos aprobados por la Diputación a personas, empresas e instituciones vinculadas a la provincia. La Medalla de Oro recaerá en la Cofradía de la Santa Vera Cruz y el Santo Sepulcro de Sigüenza, mientras que la Medalla de Plata será para el Casino de la Amistad de Molina de Aragón, una entidad con cerca de 1.300 socios y con implantación en toda la comarca.

Entre los reconocimientos figura también el Mérito Empresarial a Aperitivos Tapa, de Mondéjar, empresa que cuenta con cerca de 180 trabajadores y que Vega, alcalde también de esta localidad alcarreña, ha destacado como "la mayor empresa de fabricación de cortezas y proteína de Europa".

El listado incluye asimismo al Archivo General Militar, Adoratrices de Guadalajara, Elena Rad, Gerardo Oter, Félix Abánades, Valentín Sedano, Embutidos Atienza, José María Laina, Laura Barbas, la Feria Apícola, la Rondalla Seguntina, la Federación Taurina y los clubes deportivos de Sigüenza, Jadraque y Almoguera por sus ascensos, entre otros reconocimientos recogidos en la relación presentada.

Vega ha explicado que la quinta edición itinerante del Día de la Provincia busca reconocer a personas y entidades que han contribuido al desarrollo de Guadalajara y distribuir estas distinciones por el conjunto del territorio. La programación arrancará el viernes por la mañana con un Foro de Desarrollo Rural en el Parador de Sigüenza, centrado en el estatuto del pequeño municipio. Por la noche, a las 23.00 horas, llegará el concierto de Sidecars a la Plaza Mayor.

El sábado estará dedicado a actividades relacionadas con la artesanía, la cultura y el folclore provincial, con una comida popular y conciertos de grupos locales. La Rondalla Seguntina, que cumple 75 años, protagonizará una de las actuaciones de la jornada, que concluirá con el concierto de Celtas Cortos, también a las 23.00 horas, en el Parque de la Alameda.

El domingo se instalarán casetas informativas de turismo, artesanía y productos de la tierra, además de actividades infantiles, teatro e hinchables. El colofón llegará a las 13.00 horas con la actuación de la Banda Municipal de Sigüenza junto a otras bandas de la provincia.

La alcaldesa de Sigüenza ha destacado que la celebración llega a la Sierra Norte después de un verano especialmente difícil por el incendio de La Mierla y ha defendido que el evento puede contribuir a recuperar las visitas y la economía de la comarca.

Merino ha señalado además que el Día de la Provincia permitirá mostrar el respaldo de la Diputación a proyectos estratégicos de Sigüenza, entre ellos la candidatura a Patrimonio Mundial, las Salinas de Imón, las inversiones en la Catedral, la variante de la ciudad, el campo de fútbol y el carril bici.

"Queremos celebrar un poco lo que somos, hacer provincia", ha resumido la alcaldesa, que ha invitado al conjunto de Guadalajara a participar en las actividades y ha asegurado que Sigüenza tratará de ejercer de "buenos anfitriones".

El presidente de la Diputación espera que se celebre "como se merece" el Día de la Provincia y el reconocimiento a los galardonados.