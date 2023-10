Sindicatos acusan a Delegación de Educación de privatizar servicios en 68 centros educativos de la provincia de Toledo

TOLEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Personal Laboral de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, formado por STAS, CSIF y CCCO, ha acusado a esta administración de privatizar servicios públicos en 68 centros educativos de la provincia, alertando de "una alarmante falta de trabajadores de limpieza, ordenanza y mantenimiento".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios Pasión Pérez, la presidenta del Comité de Empresa, que se ha concentrado a las puertas de dicha delegación, sita en la toledana avenida de Europa.

Tras asegurar que son muchos los colegios, guarderías, museos o institutos, así como el albergue de San Servando, donde se repite esta situación, Pérez se ha referido al 'Cañada Real' de Valmojado. "Cuenta con 1.085 alumnos, con un claustro de 90 profesores, con tres accesos distintos y dos barracones, con solamente un ordenanza atendiendo todo eso".

"No puede ponerse malo, ni cogerse ningún permiso, no puede salir ni tan siquiera el correo porque el centro se queda abandonado", ha detallado la presidenta del Comité de Empresa, que ha lamentado que ni la Delegación ni la Consejería de Educación tengan "ningún respeto ni hacia el personal que está trabajando, ni hacia los profesores ni los alumnos que están allí recibiendo sus clases".

Según Pasión Pérez esta situación no es actual, sino que se viene dando desde hace años, cuando la 'popular' María Dolores de Cospedal empezó a privatizar estos servicios que, por contra, el actual Gobierno regional "ha tenido tiempo de ir revertiendo pero no lo ha hecho".

"Cada nuevo instituto que se abre no se dota de personal laboral, se contrata a una empresa privada para hacer el servicio de limpieza. Tenemos a los trabajadores, a las plantillas bastante envejecidas, con una sobrecarga importante de trabajo y no se está teniendo en cuenta", ha denunciado.

De ahí que el Comité de Empresa haya reclamado "en numerosas ocasiones" una mesa técnica para abordar toda esta problemática, para analizar las necesidades de cada centro y elaborar unas ratios acordes a la realidad.

Dicho esto, ha querido hacer hincapié en lo que está pasando en las escuelas infantiles con los oficiales de mantenimiento. "Ese servicio ya está privatizado prácticamente. No queremos decir que la empresa no haga bien su trabajo, pero al no estar toda la mañana en el centro, pues solamente acude en unas determinadas horas, no conocen bien el centro, cuando van a hacer controles de legionella", ha avisado Pérez, que también ha alertado de que el servicio de mantenimiento de los centros no se está prestando.

ESTUDIO DE VACANTES Y SUSTITUCIONES

El Comité de Empresa también ha realizado un estudio detallado de las vacantes y sustituciones que la Administración no está cubriendo en las categorías de ordenanza, limpieza y mantenimiento, que son las que presentan más deficiencias.

Según STAS, CSIF y CCCO, hay 18 plazas de personal de limpieza sin cubrir, "en un colectivo que lleva sufriendo la privatización desde hace años, de tal modo que de los 68 centros, 19 tienen todo el persona de limpieza externo".

"El caso del personal de Ordenanza es aún más sangrante. A día de hoy figuran 23 plazas sin cubrir entre sustituciones --cinco-- y vacantes -- 18-- de un total de 68 centros".

Tras asegurar que el pasado mes de junio ya dieron cuenta al delegado, José Gutiérrez, de esta situación de "deterioro" en la prestación de un servicio público, el Comité de empresa denuncia la "nula sensibilidad mostrada".

De ahí, ha concluido su presidenta, que no descarte iniciar otras medidas de presión, al margen de la concentración que han llevado a cabo este miércoles.

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD

Al margen de la privatizavción de servicios y la falta de personal, la presidenta del Comité de Empresa ha denunciado que dicha Delegación de Educación está denegando a representantes sindicales el derecho a acceder libremente al local sindical que tienen en sus instalaciones, "vulnerando el derecho de libertad sindical y el derecho a la libertad de expresión".