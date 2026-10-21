Sindicatos denuncian el fallecimiento de un trabajador en Villamalea y apuntan, el tercero en menos de 48 horas en C-LM

Archivo - UGT y CCOO Albacete en una concentración por la seguridad en el trabajo en Albacete. - SINDICATOS - Archivo

ALBACETE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las centrales sindicales UGT y CCOO de la provincia de Albacete han denunciado este miércoles el fallecimiento de un trabajador en la localidad de Villamalea tras sufrir una herida con una motosierra.

Desde los sindicatos han subrayado que se trata del tercer siniestro mortal en el trabajo en la región en las últimas 48 horas, reclamando mayor seguridad y la aplicación estricta de las medidas de prevención de riesgos en los centros de trabajo.

En este sentido, el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha señalado que "en España cada día dos personas salen de sus casas para ir a trabajar y no vuelven". "No podemos tolerar ni acostumbrarnos a ver cómo las personas trabajadoras pierden la vida en sus empresas", ha añadido, advirtiendo que "en la provincia de Albacete como en Castilla-La Mancha están aumentando de manera muy importante los fallecidos y los accidentes graves".

El responsable sindical ha vuelto a reclamar a las empresas que den prioridad absoluta a la seguridad y salud de sus plantillas.

De su lado, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha vuelto a reiterar que es obligación de los empresarios y empresarias cumplir lo que establece la ley y dotar a sus trabajadores y trabajadoras de los equipos de protección necesarios para evitar accidentes y minimizar al máximo los riesgos, especialmente en aquellos casos en los que se desarrollan actividades que entrañan más peligro.

También ha incidido en la necesidad de que las empresas inviertan en formación de prevención de riesgos laborales.

Paco Gómez ha recordado que el sindicato ya anunció que estudiará personarse en los procedimientos judiciales derivados de accidentes de trabajo mortales cuando existan indicios de incumplimiento de las medidas de prevención y seguridad por parte de las empresas.

UGT y CCOO han convocado una concentración este viernes a las puertas de FEDA, a partir de las 12.00 horas, para protestar por este nuevo accidente laboral.