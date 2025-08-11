Sindicatos Hospital de Albacete, molestos tras la caída de un techo junto a quirófano: "Cuarto incidente en año y medio"

ALBACETE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SATSE, USICAM, CCOO, USAE, CSIF y CESM como miembros de la Junta de Personal del Área de Salud de Albacete han sumado fuerzas para manifestar su "profunda preocupación y malestar general" tras el desplome del techo en la zona de estar de quirófano del Hospital de Albacete, recordando además, que es el cuarto incidente de este tipo que se produce en el último año y medio.

En el momento del suceso, tal y como recuerdan en una nota de prensa conjunta, el personal de enfermería se encontraba realizando su jornada laboral, y fue "gracias a la rápida reacción tras escuchar un crujido procedente de la estructura" que pudieron abandonar la estancia antes de que se produjera el derrumbe, evitando así daños personales de gravedad.

"Recordamos que la seguridad laboral y el mantenimiento adecuado de las infraestructuras son obligaciones ineludibles de la administración, y no puede ponerse en riesgo la integridad física de los profesionales ni de los usuarios", apunta, incidiendo en que se va a solicitar una valoración técnica inmediata de las instalaciones "para esclarecer las causas de este incidente".