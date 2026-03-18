El sonido de la Lira del Cielo volverá a escucharse este sábado en la Catedral de Toledo dos siglos después

Lira del Cielo en la Catedral de Toledo - REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 21 de marzo, a las 20.00 horas volverá a escucharse en la Catedral de Toledo, dos siglos después, el sonido de la Lira del Cielo, un instrumento que produce su sonido por un teclado cuyas cuerdas frotan cuatro ruedas contenidas en su caja armónica, obteniéndose como resultado un sonido de cuerda frotada especialmente suave y celestial.

Será en el concierto 'La lira del cielo. Resurrección de una voz dormida'. Tres obras del maestro Juan Rossell para la Semana Santa de la catedral de Toledo en 1764 a cargo de Nereydas dirigido por Ulises Illán.

La Lira del cielo o Lira celi fue construida por el fraile dominico Raymundo Truchado en 1625 y adquirido por la Catedral de Toledo en 1628. Leonardo da Vinci, en el Codex Atlanticus, esbozaba ya en un dibujo un instrumento con parecidas características.

El instrumento estuvo activo hasta 1803 sonando de manera exclusiva en la Semana Santa, integrándose en las lamentaciones y misereres que se cantaban tradicionalmente durante el Oficio de Tinieblas. Tras diversos avatares, en 1902 el instrumento fue comprado por el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, donde hoy se conserva. El cabildo de la catedral encargó una copia exacta de la Lira a Slawomir Zubrzycki, quien la ha terminado en este año y será interpretada en este concierto por Juan José Montero.

El programa del concierto se centra en la figura de Juan Rossell y Argelagós, maestro de capilla de la Catedral de Toledo entre 1763 y 1780, recuperando obras escritas para la Semana Santa toledana en 1764, cuyas partituras han sido investigadas y editadas por el musicólogo Carlos Martínez Gil a partir de los fondos del Archivo de Música de la Catedral de Toledo.

Con la recuperación de estas composiciones y la evocación del sonido de la lira celi, este concierto busca recrear el ambiente musical que pudo escucharse en la Catedral de Toledo durante la Semana Santa de 1764: un tiempo en el que liturgia, espacio y música se fundían para transformar el templo en un auténtico teatro sagrado.

A las 19.00 horas, una hora antes del concierto, en la Sala Capitular de Verano de la Catedral tendrá lugar una sesión de 'Hablamos del concierto' a cargo del musicólogo Carlos Martínez Gil, que ha realizado la investigación y diseño del programa del concierto. Esta actividad didáctica pretende facilitar un mayor conocimiento del programa musical que se ofrecerá a continuación, para lograr un pleno disfrute del concierto.

La entrada del concierto incluye el acceso gratuito a esta charla hasta completar el aforo. Las entradas para el concierto, cuyos precios oscilan entre los 20 y 40 euros, pueden adquirirse en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y los días de concierto desde las 19.00 horas en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral.

Este concierto del Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana para conmemorar el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.