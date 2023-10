La sostenibilidad en el sector avícola-aves de puesta libre de jaula, en una jornada amparada por el proyecto PITAS

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha inaugurado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campus de Toledo la jornada 'Sostenibilidad social, económica y medioambiental en el sector avícola-aves de puesta libre de jaula y producción ecológica', amparada por el proyecto Plataforma de Innovación Tecnológica para Avicultura Sostenible (PITAS), desarrollado por el Grupo Operativo integrado por los grupos ARCO, Sabio y Giseio de la UCLM y el grupo empresarial Rujamar.

El proyecto, financiado por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural del Ejecutivo regional, tiene como objetivo remarcar la contribución de la avicultura de puesta a la sostenibilidad en términos económicos y medioambientales y sociales, y busca mejorar "muchos problemas en el día a día" centrándose en mitigar los riesgos de bioseguridad --y la incidencia del ácaro rojo en el sector--, la tecnología aplicada a la mejora del bienestar de las aves y el análisis del impacto económico de la innovación.

Así lo ha detallado el investigador principal del proyecto, Jesús Barba, durante el acto inaugural de la jornada, donde ha señalado que actualmente se está "muy cerca" de la imagen que ofrece la Inteligencia Artificial (IA) cuando se le pregunta "qué es una gallina feliz" y muestra a un animal "de puesta, suelta en el campo y contenta". "La realidad no difiere mucho" de lo que la IA dice, pero el proyecto pretende "ir más allá", ha indicado.

En ese mismo sentido se ha pronunciado el CEO de Rujamar, Rubén Martínez García, que asegura que el sector de puesta "se enfrenta a grandes retos en breve" y ha detallado que su empresa lleva más de cinco años asumiendo el objetivo de eliminar las jaulas "por convencimiento total y absoluto de que una gallina no puede vivir enjaulada" pero consciente de que "eso, dicho rápido, suena muy bien pero luego hay retos enormes".

"Este reto requiere de muchísimo esfuerzo sacrificio e investigación", ha confirmado. Algo en lo que se ha mostrado de acuerdo el director general de Ordenación Agropecuaria, Joaquín Cuadrado, que ha admitido que "todos los cambios cuestan mucho dinero", remitiéndose en este punto a la línea de ayudas que el Gobierno regional ha puesto en marcha "para echar una mano en el cambio".

Cuadrado ha reconocido que el sector avícola "lo ha pasado muy mal" pero ha apostado por la investigación que aporta este proyecto "para tirar de la tercera 'i'" y dar solución a los problemas reales del sector. Por ello, ha aplaudido como "fundamental" la creación de este grupo operativo "enfocado hacia la sostenibilidad social, económica y medioambiental", que es "lo que nos está demandando la sociedad y todos los consumidores".

El rector de la UCLM, Julián Garde, de su lado, ha asegurado que en la estructura del grupo operativo están todos los agentes que tienen que estar, siendo "una mezcla vital" para que salga adelante.

Igualmente, ha valorado la Cátedra con AgroBank, patrocinadora de las jornadas, para hacer investigación aplicada, innovación y "transformar nuestro entorno". De hecho, ha apuntado que desde 2020 a la actualidad, las aulas con empresas e instituciones "se han incrementado en un cien por cien y las cátedras en un 280 por ciento, lo que pone en valor nuestra apertura a colaborar con quien quiera colaborar".

Una colaboración que ha valorado el director de AgroBank, Pedro Martínez Atalaya, al incidir en que la entidad está "volcada en retornar" parte de su beneficio a la sociedad.

El decano en funciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Fernando Sánchez, ha indicado que hacer que el sistema de producción de huevos de gallinas que sea más competitivo y sostenible se logrará "mitigando problemáticas" actuales, algo en lo que ahondarán los ponentes a lo largo de las jornadas.

CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL

La primera de las ponencias ha corrido a cargo del licenciado en Veterinaria y director de la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), Enrique Díaz Yubero, que ha disertado sobre la 'Contribución de la avicultura de puesta a la sostenibilidad social', un tema "muy complejo", ha reconocido, que debe abordarse desde distintas perspectivas.

Se ha referido así al "alto valor tangible" que tiene el huevo, "que se ve y es muy evidente" como "tesoro nutricional" y como "elemento realmente esencial en nuestra dieta", y a su "bajo impacto ambiental", señalando cómo es un elemento que "está en nuestra cultura y en todas las culturas del mundo", siendo "de los pocos alimentos que está bien visto en todas las culturas".

Sin embargo, ha detallado, la sociedad "quiere valores intangibles" por parte del sector, como que se aprovechen los recursos, el bienestar animal, la responsabilidad social y un compromiso con el entorno, "y los agricultores tenemos que escucharles", ha señalado.

Así, las inversiones en las granjas cada día van mejorando, pero es algo que "cuesta dinero" y eso lo afronta el sector, por lo que "da mucha rabia", ha confesado, cuando se afronta una mejora y luego salen noticias "hablando mal del huevo".

TRABAJO AGRARIO "DEMONIZADO"

Según ha destacado Enrique Díaz Yubero, el trabajo agrario se ha "demonizado" muchas veces, tratando a sus principales actores como "malvados" cuando "no es así", añadiendo que la gente del campo "son empresas familiares, pequeñas y medianas empresas" de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación.

Ha señalado que la gente durante la pandemia "se dio cuenta de que la producción de alimentos era esencial, pero luego volvieron los comentarios peyorativos", aludiendo a la campaña 'Si yo no produzco, tú no comes' puesta en marcha actualmente por Cooperativas Agroalimentarias de España y Agrifood Comunicación, para asegurar que eso "es la realidad" y que el trabajo productor es "para sentirse orgulloso y muy necesario para la sociedad".

En cuanto al bienestar animal, fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de cinco conceptos indisolubles que hablan de las libertades animales, ha destacado que la sociedad está muy preocupada por él, pero en el sector avícola ni la producción se corresponde con lo que "la mayoría" dice que compra --huevos ecológicos o camperos-- ni el consumidor conoce el incremento de costes que supone lograr la sostenibilidad del sistema.

Es por ello, que ha abogado por apoyar "todos los factores" que entran en juego en la sostenibilidad --medioambientales, económicos y sociales--. "Todos los factores son fundamentales y si no nos estaremos equivocando", ha concluido.

La jornada se completa con varias ponencias más sobre el 'Papel de la alimentación en la sostenibilidad de la producción primaria' y sobre 'Aspectos ambientales en sistemas avícolas de puesta', así como una mesa redonda en la que participarán todos los intervinientes.