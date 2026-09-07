STE-CLM inicia el curso reclamando "más inversión educativa" y contempla movilizaciones en Castilla-La Mancha

Archivo - Aula del colegio 'Hermenegildo Moreno' de Villanueva de la Jara. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) inicia el curso 2026-2027 reclamando "una mayor inversión educativa y mejoras en las condiciones laborales del profesorado", al tiempo que contempla impulsar movilizaciones en Castilla-La Mancha ante una situación --dice-- que ya ha generado protestas, manifestaciones y huelgas en otros territorios.

El nuevo curso, según el sindicato, comienza en los 1.080 centros públicos de Castilla-La Mancha con 30.916 docentes no universitarios y 299.027 alumnos y alumnas. En este contexto, STE-CLM pone el foco en cuestiones como la carga burocrática, las ratios elevadas, la necesidad de reforzar el número de especialistas para atender al alumnado con necesidades específicas y la pérdida de poder adquisitivo del profesorado, que el sindicato cifra actualmente en un 21,7 por ciento.

Para STE-CLM, la evolución de la sociedad ha transformado la realidad de las aulas y las necesidades a las que debe hacer frente diariamente el profesorado. "Dar clase ya no es lo que era", señala la organización sindical.

En este escenario, el sindicato considera necesaria la dignificación de la profesión docente y señala diferentes factores que afectan al día a día del profesorado, entre ellos la elevada carga burocrática, las ratios, la falta de especialistas para responder a las necesidades específicas del alumnado, el incremento de la conflictividad y la pérdida de poder adquisitivo. STE-CLM apunta también al "desprestigio social" de la profesión y considera necesario avanzar hacia un marco efectivo de protección legal y reconocimiento público.

INVERSIÓN EDUCATIVA

STE-CLM pone especialmente el foco en la evolución de la inversión educativa en Castilla-La Mancha. Según los datos recogidos por el sindicato, los presupuestos regionales han aumentado un 34,2%, pasando de 9.617 millones de euros en 2010 a 12.903 millones en 2026. Sin embargo, la partida destinada a Educación --según el sindicato-- ha pasado de representar el 21,4% del presupuesto regional en 2010 al 19,3% en 2026.

Asimismo, según el sindicato, el gasto público por estudiante en centros públicos se situó en 7.306 euros por alumno en 2023, último año con datos oficiales, una cifra que, según STE-CLM, sitúa a Castilla-La Mancha por debajo de la media nacional y de las comunidades autónomas que más invierten.

"Seguimos a la cola de resultados académicos del alumnado porque seguimos a la cola de inversión educativa por estudiante", resalta STE-CLM.

Precisamente, el 8 de septiembre está prevista la publicación de los resultados del nuevo informe PISA. STE-CLM considera que nada hace prever una mejora de los resultados de Castilla-La Mancha respecto a anteriores ediciones, en las que, según señala el sindicato, la región se situaba en el "vagón de cola".

La organización advierte además de que, tras la publicación de estos resultados, el debate puede volver a centrarse en el profesorado, sin tener suficientemente en cuenta factores como la falta de recursos para atender a un alumnado heterogéneo, las ratios, la implicación familiar o la carga burocrática que resta tiempo a la personalización del aprendizaje.

DERECHOS Y MEJORAS PENDIENTES

La organización sindical señala diferentes cuestiones que considera pendientes desde los recortes educativos de 2012, entre ellas el cobro del verano para el profesorado interino, la reducción horaria lectiva para mayores de 55 años, la dotación de recursos para una verdadera inclusión educativa y unas ratios adecuadas. STE-CLM también apunta a la inestabilidad del personal interino y a la pendiente integración de todo el profesorado en el Grupo A1, además de reclamar una respuesta a la carga burocrática y mayores recursos para atender a un alumnado cada vez más diverso.

Frente a esta situación en Castilla-La Mancha, STE-CLM destaca los avances que se están produciendo a nivel estatal. El Ministerio se encuentra en la recta final de la tramitación parlamentaria de una reforma en materia de ratios y horas lectivas en las enseñanzas básicas, que viene a abordar algunas de las cuestiones sobre las que el sindicato reclama avances en la región.

A ello se suma la negociación de mejoras adicionales para las enseñanzas no obligatorias en materia de ratios, así como medidas relacionadas con la climatización y el "confort térmico" de los centros, la atención a la diversidad y el nuevo modelo de procesos selectivos de acceso a la función docente. Es por ello que STE-CLM valora positivamente estas mejoras estatales, "y que ponen en evidencia la falta de compromiso de la Consejería con la educación pública", ha puntualizado.

INICIO DE CURSO "CAÓTICO"

La organización ha criticado el mal funcionamiento de la plataforma informática de adjudicaciones para el personal interino, puesto que no realizaba las asignaciones respetando los criterios de elección de los participantes y, por tanto, no se estaba respetando la normativa que regula el proceso.

Asimismo, apunta, las redes wifi no funcionaban en los centros educativos en los primeros días para poder empezar a trabajar con normalidad.

Ante este escenario, STE-CLM contempla la posibilidad de impulsar movilizaciones en Castilla-La Mancha durante el nuevo curso. El sindicato señala como precedente la ola de protestas, manifestaciones y huelgas desarrolladas en distintos territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Asturias, Madrid o Galicia.

La organización sindical considera que las mejoras de las condiciones laborales del profesorado y la calidad del sistema educativo conforman "un binomio que es inseparable" y sitúa en el Gobierno regional y en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes la principal responsabilidad para dar respuesta a las cuestiones planteadas.

STE-CLM considera que las movilizaciones desarrolladas en otros territorios pueden trasladarse también a Castilla-La Mancha y señala su intención de impulsarlas si la situación lo requiere.