Las subvenciones del Programa Horizonte Empleo podrán solicitarse a partir de este sábado y durante un mes

TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional ha publicado una orden por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones en el marco del Programa Horizonte Empleo, que podrán solicitarse desde este sábado y durante un mes.

Según publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Euopa Press, la finalidad de estas subvenciones es ofrecer una experiencia profesional a las personas jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 29 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y a las personas mayores de 45 años inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en alguna de las oficinas de la Red Emplea de Castilla-La Mancha mediante la realización de un trabajo efectivo en un entorno real que mejore su empleabilidad y les permita una inserción laboral de calidad, en el marco de los proyectos que se desarrollen a tal efecto.

De esta manera, podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades locales de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas; las empresas; y las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.

Las subvenciones se financiarán con cargo a fondos propios, cofinanciados con el Programa FSE+ de Castilla-La Mancha 2021-2027, y a fondos finalistas del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social, destinándose un importe de 4.900.000 euros.

La cuantía de las subvenciones será de 12.000 euros por cada persona contratada que se encuadre en los grupos de cotización 1 y 2 de la Seguridad Social y de 10.000 euros por cada persona contratada que se encuadre en el resto de grupos de cotización, sin que puedan subvencionarse más de cinco contrataciones por persona o entidad beneficiaria.

En caso de que el contrato formativo tenga una duración inferior a un año, el importe de la subvención será proporcional a la duración del mismo.

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Empleo y se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https:// www.jcem.es) que figura como anexo.

Se presentará una única solicitud por persona o entidad interesada, incluyendo todas las contrataciones para las que se solicita la subvención. Si en la misma convocatoria se presentara más de una solicitud, solamente será tenida en cuenta la presentada en último lugar.