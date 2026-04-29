Sumar advierte a Núñez que asumir la prioridad nacional de Vox "sería un ataque al futuro de la región"

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TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar Castilla-La Mancha ha expresado su firme rechazo ante la "ambigüedad" del Partido Popular en la región y su disposición a no descartar la denominada "prioridad nacional" impulsada por Vox como posible condición de gobernabilidad, alertando de que "sería un ataque al futuro de la región".

La formación considera que esta propuesta, "bajo un término aparentemente neutro, encubre en realidad una forma de discriminación institucionalizada que pretende establecer el lugar de nacimiento como criterio para el acceso a derechos fundamentales, lo que entraría en contradicción con la Constitución Española".

En nota de prensa, la organización sostiene que este tipo de planteamientos responden a estrategias de carácter electoral y no a propuestas reales de gobierno.

Asimismo, advierte de que iniciativas de esta naturaleza suelen ser rechazadas posteriormente por los tribunales, como ha ocurrido en otras ocasiones, generando además costes significativos para la administración pública en forma de procedimientos, recursos y reestructuraciones que pueden alcanzar cifras de millones de euros.

Según la formación, estos costes son sufragados con dinero público, mientras que el impacto social y el mensaje de división se producen de forma inmediata.

Sumar Castilla-La Mancha subraya que la región se caracteriza por ser un territorio de "trabajo y convivencia", en el que la economía rural, las cooperativas y los municipios dependen tanto de la población nacida en la comunidad como de las personas que han llegado de fuera para trabajar y residir en ella.

En este sentido, advierte de que cualquier medida que excluya a parte de la población del acceso en igualdad de condiciones a los servicios básicos "no protege el tejido social, sino que lo debilita".

La formación recuerda que en los pequeños municipios la continuidad de servicios esenciales como escuelas, comercios o atención básica depende en muchos casos de la llegada y permanencia de nuevas familias.

Sostiene que en Castilla-La Mancha existen más de 160 municipios con menos de 50 habitantes y uno de los niveles más altos de envejecimiento en el ámbito rural del país, lo que incrementa la vulnerabilidad de estos territorios.

Por ello, advierte de que políticas que dificulten el arraigo poblacional pueden comprometer la viabilidad futura de muchos pueblos y agravar la despoblación.

Frente a este escenario, Sumar Castilla-La Mancha defiende un modelo basado en los derechos universales, la integración, la inversión pública en los territorios más vulnerables y la lucha contra la despoblación desde la inclusión.

La formación concluye que la región debe construirse desde la cohesión social, la igualdad y la convivencia, y no desde la división.