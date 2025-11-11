Sumar C-LM cree que el texto del Estatuto de Autonomía "se queda corto" y espera que sus enmiendas se tengan en cuenta

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Sumar en Castilla-La Mancha, Jesús Plaza, ha señalado que, a pesar de que su grupo votará a favor de la toma en consideración del nuevo Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados, el texto "se queda corto".

Plaza, en declaraciones a los medios, ha apuntado que el Estatuto no recoge aspectos como la vivienda o la protección de los animales, a pesar de que sí recoge otros aspectos como la salud y la educación, que "se reflejan y se consolidan".

Es por ello por lo que desde Sumar pretenden que el trámite parlamentario del Estatuto sirva para que sus aportaciones "sean tenidas en cuenta" y así ampliar la reforma estatutaria recogiendo sus ideas.

"Esto no es nada más que el primer paso de una Castilla-La Mancha más solidaria, más igualitaria, más progresista, donde todos quepamos, donde estemos bien representados y bien protegidos", ha concluido.