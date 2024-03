Sumar pide a "algunas" organizaciones agrarias responsabilidad al transmitir las medidas adoptadas: "Se les ha hecho cas

TOLEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha pedido este viernes a "algunas" organizaciones agrarias responsabilidad a la hora de transmitir a los agricultores que representan las medidas que se han adoptado para el campo, tanto desde la Unión Europea como desde España, y ha defendido que "no es cierto" que no se haya hecho nada.

"Se les ha hecho caso", ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa la eurodiputada del grupo LEFT en el Parlamento Europeo y miembro de Sumar, María Eugenia Rodríguez, acompañada del diputado en el Congreso y portavoz de Agricultura del Grupo Sumar, Toni Valero.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que en la Unión Europea se han adoptado decisiones "bastante contundentes" al suspender de manera indefinida exigencias que se habían incorporado en la PAC como la rotación de cultivos, el retroceso en la directiva de pesticidas o que no se haya desarrollado la legislación relativa a bienestar animal.

A ello ha añadido la eurodiputada que la Ley de Restauración de la Naturaleza, que ha sido también "muy criticada" por las derechas, ha sido "enormemente matizada" tras salir adelante en el pleno del Parlamento Europeo.

Es por ello por lo que ha afirmado que se ha "manipulado muchísimo" el contenido "de manera interesada". "Tengo que decir que algunas organizaciones agrarias deberían ser más responsables a la hora de transmitir a los agricultores las medidas que se adoptan y no entrar, a ser posible, en cabildeos electorales".

"No es cierto que no se ha hecho nada al menos en la Unión Europea", ha sostenido, para preguntarse cuántas movilizaciones de personas que no tienen acceso al alquiler, anti desahucios, de mujeres o de sindicatos consiguen lo que han conseguido los agricultores en un mes.

Es por ello por lo que ha criticado que haya en este sector una sensación de derrotismo "que no se corresponde con la realidad". "Son cosas que obedecen a la desinformación y a la manipulación por parte de algunas organizaciones agrarias, que no sé qué interés tienen exactamente".

Preguntada en concreto por la protesta que han convocado este viernes Asaja, COAG y UPA en Toledo, Rodríguez ha indicado que éstas están protestando por "algunas cosas comunes" pero que no tienen la misma idea del campo ni obedecen a los mismos intereses. "Es importante que se distinga bien la paja del grano porque en esa confusión los perjudicados van a ser los productores", ha manifestado.

EL "ÉXITO" DE LAS MOVILIZACIONES

De su lado, el diputado en el Congreso y portavoz de Agricultura del Grupo Sumar ha defendido que a nivel europeo se han adoptado medidas que no estaban previstas a resulta de las movilizaciones y que también, desde el propio Gobierno de España, se aprobó hace escasas semanas un paquete de medidas que respondía a las reivindicaciones de las organizaciones agrarias.

"Estamos hablando de problemas de coyuntura, problemas estructurales y, también, de que hay que tomar una serie de medidas que requieren de sus consensos y sus trámites", ha apuntado, en relación a las propuestas de la formación en este sentido como reformar la Ley de la Cadena Alimentaria, cláusulas espejo, renunciar a cualquier nuevo tratado de libre comercio y un plan de rescate agrario en colaboración con las organizaciones.

En este sentido, ha pedido paciencia porque reforzar, por ejemplo, la Ley de Cadena Alimentaria "requiere su tiempo". "Pero hay una cosa muy importante que han conseguido las movilizaciones agrarias como es arrinconar aquellas posiciones políticas que han estado defendiendo un modelo agrícola orientado netamente a la exportación y a la productividad en perjuicio del arraigo de la población al territorio y de la protección de la agricultura".

Asimismo, ha afirmado que hay partidos políticos en la UE que están votando a favor de un tratado de libre comercio y cuando vienen a España "lo dicen con la boca chica" o no lo dicen "falseando la realidad de sus posiciones políticas".

"Eso a mi juicio es un éxito no ya de las movilizaciones agrarias sino de la interpretación que la sociedad en su conjunto está haciendo de lo que ocurre en el campo, en donde efectivamente las políticas neoliberales que algunos ha estado defendiendo han quedado al descubierto", ha concluido.