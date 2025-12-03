El suministro de energía de todos los centros del Sescam tendrá una inversión de 50,5 millones y será "100% renovable"

Archivo - Farmación del Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de 50,5 millones de euros para el suministro de la energía eléctrica en todos los centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que será "energía 100% renovable".

Tal y como ha informado en rueda de prensa la consejera portavoz, Esther Padilla, este acuerdo se traduce en "la renovación del contrato de la luz en todos los centros del Sescam, en hospitales, centros de salud, consultorios o centros de especialidades"

Se trata de 134 puntos de suministro con una potencia de más de 100 kilovatios de energía contratada.

"Renovamos nuestra apuesta y nuestro compromiso con la sostenibilidad", ha destacado Padilla, que ha puesto en valor que esta renovación "supone menos gasto porque hay un consumo más óptimo y eficiente de la energía", con "menos emisiones".

En este punto, ha recordado que dentro del Plan Estratégico de Ahorro Eficiencia Energético 2021-2026, se está trabajando también en trece proyectos fotovoltaicos que "van a mejorar e incrementar nuestro autoconsumo".

MASCARILLAS POR LA GRIPE

A preguntas de los medios, respecto a la decisión del Ministerio de Sanidad sobre la implantación de la mascarilla, ha señalado que Castilla-La Mancha acordará lo que acuerde el departamento que dirige Mónica García, en el marco de la Comisión de Salud Pública prevista para este miércoles 3 de diciembre.

"En cualquier caso", el Gobierno regional no tomará "ninguna medida política que no hayan tomado previamente los técnicos".

Así, ha recordado que la incidencia de la gripe en la región se sitúa en 67 casos sobre 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que se situaba por encima del 70 por ciento hace unas dos semanas.

Aunque ha valorado que la región se sitúe "por debajo en la incidencia" a nivel nacional, dadas las fechas, este indicador "va subiendo". Asimismo, ha citado que el nivel de vacunación ha subido en 8 puntos respecto al año pasado en el mismo periodo, con síntomas más leves, ha recalcado Padilla.