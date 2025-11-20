Una supuesta fuga de propano moviliza a cien efectivos en el simulacro del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 20 (EUROPA PRESS)

Más de cien efectivos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, servicios sanitarios y técnicos de seguridad han participado en la mañana de este jueves en el simulacro general del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP) que se ha desarrollado en Repsol Butano, y que ha vuelto a activar las ocho sirenas de aviso a la población, al igual que el sistema Es-Alert de aviso masivo por SMS a todos los móviles que las antenas de telefonía detecten en la zona.

En el operativo han estado presentes el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; la delegada de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real, Inmaculada Jiménez, y el director general de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Emilio Puig, quienes han valorado la "importancia y eficacia" de la colaboración institucional en la gestión de la seguridad ciudadana.

En declaraciones a los medios de comunicación, Manuela Pizarro, gerente de la factoría GLP de Repsol Butano, ha explicado que el ejercicio ha consistido en el simulacro de un incidente por fuga de propano en la sala de bombas de la factoría, con el resultado de dos personas heridas. En ese momento se ha procedido a activar el plan de emergencia interior con la utilización de hidrantes y sistemas de detección y extinción contra incendios de Sesema, para lo cual se han utilizado dos ambulancias y cinco vehículos con un caudal variable de entre 24.000 y 12.000 litros por minuto, entre otros medios.

Acto seguido se ha activado el plan de emergencia exterior, con avisos a la población en los que ha hecho hincapié en la importancia del confinamiento.

De su lado, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha destacado la importancia de la coordinación entre las administraciones para velar por la seguridad de trabajadores y ciudadanos, y ha recordado que a lo largo de los 19 años de existencia del Plan se han mejorado los procedimientos e incrementado los nuevos sistemas de seguridad con importantes inversiones.

Como ejemplo, ha avanzado la próxima adjudicación de la renovación de los nueve paneles informativos a la población, gracias a la aportación de la Junta de Comunidades, Ayuntamiento y empresas del complejo, por un importe de 35.000 euros, más 12.000 euros anuales para su mantenimiento.

Por su parte, el director general de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Emilio Puig, ha agradecido a Repsol la cesión de sus instalaciones para poner en práctica las actuaciones y protocolos de despliegue que permiten "dar una respuesta rápida y eficaz y minimizar los posibles daños que puedan generar situaciones de este tipo".

A su juicio, el Plan de Emergencia Exterior es una "magnífica herramienta preventiva" que permite mejorar la comunicación a la población y poner a prueba los recursos de las administraciones.

En el transcurso del simulacro se han desplegado efectivos de distintos grupos de acción: Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, UME, Protección Civil, Sescam, Cruz Roja y bomberos de Sesema (Repsol), Infocam y Emergencia 1006, además de personal de intervención de Repsol y del Servicio de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades.

Esta actuación se enmarca en la prórroga del V Convenio del Plan de Emergencia Exterior del periodo 2023-2026 firmado entre Ayuntamiento, Gobierno Regional y las empresas Fertiberia, Air Liquide, Repsol Butano, Repsol Química y Petróleo.

El plan cuenta con un presupuesto de 201.873 euros y prevé diversas actuaciones, como el mantenimiento red emisoras TETRA, App del PEEP en Puertollano, detectores de gases para los servicios de emergencia, material del Cecopal (Centro de Coordinación Municipal), filtros para las máscaras de protección respiratoria, instalación de nuevos paneles informativos, mantenimiento sirenas aviso acústico a la población, simulacro general del PEEP y campaña difusión 'Puertollano, ciudad preparada'.