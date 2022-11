Suspendida la huelga en Airbus tras abrirse una vía de negociación con la empresa

ALBACETE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de Airbus ha decidido suspender la huelga --no desconvocarla-- a partir del próximo 7 de noviembre tras abrirse una vía de negociación con la empresa, después de que ésta haya convocado a este órgano la próxima semana.

La presidenta del comité de empresa de Airbus en Albacete, África Tarancón, y el de Illescas, Óscar Aguado, han agradecido la colaboración de los trabajadores en estas tres jornadas de huelga.

"Aquí no se ha acabado nada. El ejercicio que hemos hecho durante estos tres días yo lo voy a calificar de histórico porque no lo he vivido nunca en esta compañía. No tengo más que agradecer esa presión que hemos hecho, hemos conseguido en muy pocos días en una semana hemos organizado a los 12.000 trabajadores de Airbus para parar las factorías. Parece ser que tenemos una vía de negociación para poder negociar la revisión salarial en España, vamos a ver qué nos dicen, repito, tenemos que seguir con la tensión", ha afirmado Aguado.

Además, el Comité de Huelga ha acordado mantener activa "la no colaboración" y se han convocado asambleas informativas.

Este viernes se ha vivido una nueva jornada de huelga con "seguimiento prácticamente unánime tanto en las plantas de Illescas y Albacete como en las del resto del país", ha informado CCOO en nota de prensa.