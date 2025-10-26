Suspendido el XVII Cross Popular Memorial Miguel Salcedo de Albacete debido a la lluvia

ALBACETE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha informado de que la organización del XVII Cross Popular Memorial Salcedo que estaba previsto que este domingo se celebrara en el Parque Periurbano de La Pulgosa, ha decidido suspender esta cita deportiva debido a la lluvia.

Desde la Agrupación Deportiva de la Policía Local de Albacete lamentan las molestias que esta situación pudiera ocasionar y emplazan a los participantes a una nueva cita de la que se informará en las próximas fechas.

El XVII Cross Popular Memorial Miguel Salcedo está organizado por la Asociación Deportiva de la Policía Local de Albacete, en colaboración con el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Deporte, la Diputación y la Jefatura de la Policía Local, y se iba a celebrar a favor de la Fundación Acepain.